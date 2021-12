L’OMT et la Banque asiatique de développement font paraître un rapport conjoint sur l’utilisation des mégadonnées (big data) pour améliorer la planification et la gestion du tourisme.

Le rapport fournit des exemples en provenance de toute la région Asie-Pacifique et expose les principales tendances en matière d’utilisation des mégadonnées dans le tourisme à la pointe de la technologie et de l’innovation.

Le rapport met aussi clairement en évidence le rôle que peuvent jouer les mégadonnées dans le redressement et dans la mesure des dimensions économique, sociale et environnementale du tourisme.

Les données pour étayer la prise de décision

Le tourisme a connu en 2020 la plus grave crise de son histoire. Les arrivées internationales ont chuté de 73 % en 2020 et sont susceptibles, en 2021, d’être inférieures de 70 à 75 % aux niveaux de 2019. Alors que le secteur cherche à se redresser, les données et les analyses du marché sont cruciales pour permettre aux destinations, aux entreprises et aux professionnels du secteur d’être mieux préparés dans un panorama en évolution rapide.

De plus, la pandémie de COVID-19 a aussi accéléré le mouvement de numérisation, soulignant encore plus la nécessité de disposer de données et d’analyses utiles et fiables à l’appui de la gestion du tourisme.

Ce rapport conjoint de l’OMT et de la BAD aidera les pouvoirs publics et le secteur privé à mettre à profit les mégadonnées, en complément des statistiques officielles, pour mieux comprendre les changements au niveau du comportement des consommateurs et favoriser le redressement par un ciblage des produits, des segments et des marchés émetteurs. Les mégadonnées seront également fondamentales à l’appui de voyages fluides, avec la mise en place de protocoles de sécurité, de technologies de biosécurité et de certificats sanitaires numériques pour permettre une ouverture sûre des frontières.

En outre, le rapport aborde certains des principaux défis faisant obstacle à la pleine exploitation du potentiel des mégadonnées et de la numérisation pour une meilleure politique du tourisme. Ce sont notamment les préoccupations persistantes concernant le respect du caractère privé des données, un déficit de compétences, la question de la fiabilité des données, une gouvernance et une infrastructure inadéquates, la fracture numérique, les barrières en termes d’accessibilité.

Ces défis font voir clairement la nécessité d’une démarche globale pour utiliser efficacement les mégadonnées au service du redressement du tourisme et de sa transformation pour en faire un secteur plus vert et plus résilient.

L’OMT et la BAD veilleront ensemble à ce que les politiques du tourisme de toute la région prévoient la mise en place de systèmes et de cadres de mesure, de suivi et de gestion, en vue de l’obtention de données et d’indicateurs harmonisés, comparables et fiables.