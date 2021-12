Le premier groupe bancaire panafricain, le Groupe Ecobank (www.Ecobank.com), a annoncé que Trove Finance, une application de négociation d’actions internationales basée au Nigéria, a remporté la quatrième édition du concours annuel Ecobank Fintech Challenge. Le gagnant a été annoncé lors de la finale qui s’est déroulée le 9 décembre. Le Ecobank Fintech Challenge est un événement phare du Groupe Ecobank visant à soutenir et à encourager les fintechs en phase de démarrage sur le continent africain. Au cours de la finale virtuelle, retransmise en direct d’Accra au Ghana, les cinq finalistes ont présenté leur solution devant un jury composé d’experts en technologie.

L’appli de Trove Finance permet aux institutions financières et aux particuliers basés en Afrique d’acheter, de vendre et de négocier les actions, obligations ou fonds cotés sur les marchés boursiers américains, chinois, nigérians ou autres marchés mondiaux, avec seulement 1 000 nairas (environ 2 USD). La solution de Trove Finance comble une lacune en proposant une plateforme d’investissement numérique facile d’utilisation qui élargit la participation et l’inclusion dans le domaine de l’investissement en offrant une alternative sûre et financièrement avantageuse au processus actuel d’investissement sur document papier, en grande partie assuré par des courtiers facturant des frais exorbitants.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a félicité les finalistes : «L’éventail de services et de solutions fintech présentés cette année était de si haut niveau que le jury a eu beaucoup de mal à sélectionner les cinq finalistes parmi les centaines de participants et, finalement, à désigner Trove Finance comme le lauréat. Les cinq finalistes vont suivre le programme Ecobank Fintech Fellowship de Ecobank, dans le cadre duquel ils bénéficieront d’un mentorat et de possibilités de mise en réseau, pourront utiliser notre Banking Sandbox pour accéder à nos API afin de développer davantage leur solution…».

Les finalistes de l’édition de cette année ont été sélectionnés au terme d’une compétition très disputée à laquelle ont participé plus de 890 candidats de 44 pays. Outre leur admission au programme Ecobank Fintech Fellowship, les gagnants des première, deuxième et troisième places ont reçu un prix de 15 000 USD, 12 000 USD et 10 000 USD respectivement.

Oluwatomi Solanke, PDG de Trove, a réagi à cette victoire : « Remporter le Ecobank Fintech Challenge 2021 est un grand honneur et valide officiellement l’énorme potentiel de notre application pour élargir la propriété des titres. Je remercie le Groupe Ecobank de faire connaître les fintechs africaines par le biais de ce concours et de nous apporter un soutien continu grâce à son programme de Fellowship. Un partenariat avec Ecobank et la possibilité de déployer notre application dans 33 pays d’Afrique subsaharienne seraient une véritable aubaine et accéléreraient considérablement notre croissance ».

OKO Finance, du Mali, s’est classé deuxième avec ses produits d’assurance de récolte abordables, vendus par téléphone portable et destinés aux petits exploitants agricoles du Mali. Les produits d’assurance OKO sont automatisés et indemnisent instantanément les agriculteurs lorsqu’ils sont victimes de mauvaises conditions météorologiques, grâce à la surveillance constante des conditions météorologiques par satellite.

La société ghanéenne Motito a obtenu la troisième place grâce à sa solution favorisant l’inclusion financière en Afrique par le biais de sa plateforme ‘Acheter maintenant, Payer plus tard’ qui permet aux petites entreprises de proposer à leurs clients un crédit sans intérêts au point de vente.

À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie environ 14 000 personnes au service de plus de 29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains.

Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis.

Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine.

ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

Pour de plus amples informations, prière de consulter www.Ecobank.com.