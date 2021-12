Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a participé, vendredi 17 décembre 201 à Istanbul, à la réunion ministérielle préparatoire du 3e Sommet Afrique-Turquie.

Il a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, que “la pérennité et le développement du partenariat dépendent de la capacité à trouver des réponses durables aux défis communs faisant de l’espace afro-turc un modèle de stabilité, d’intégration, de coopération et de solidarité”.

Il a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de soutenir l’ouverture du continent africain et de diversifier ses partenariats à travers le monde sur la base de l’égalité, de la solidarité et du bénéfice partagé, en particulier en cette conjoncture mondiale exceptionnelle, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Jerandi a, dans ce sens, ajouté que la Tunisie s’engage à contribuer au renforcement du partenariat Afrique-Turquie afin de relever les défis, notamment la relance de la croissance économique, la lutte contre les changements climatiques et le transfert de connaissances et de technologies en appuyant en particulier la capacité des pays africains à produire des médicaments et des vaccins.

Il a, à cet égard, relancé l’appel de la Tunisie à libérer les brevets sur les vaccins afin que les pays africains puissent faire face à la grave pénurie de vaccins contre la pandémie de coronavirus et ses mutations.

Lors des discussions sur les documents de travail du Sommet, notamment le plan d’action conjoint pour la période 2022-2026, le ministre des Affaires étrangères a présenté une série de recommandations pratiques visant à contribuer au renforcement du partenariat Afrique-Turquie et à en diversifier les champs et les perspectives.

Il s’agit d’élaborer et installer en Afrique des projets créateurs de richesses et à forte employabilité ; et de développer les politiques et mécanismes préférentiels nécessaires au rééquilibrage des échanges commerciaux entre le continent et la Turquie.

Jerandi a également proposé de créer un groupe ou une commission mixte qui se réunit régulièrement pour assurer le suivi et l’évaluation des résultats du Sommet, et de promouvoir la coopération dans le domaine des ressources humaines comme la formation, la recherche scientifique et les échanges d’étudiants.

Ce 3e Sommet Afrique-Turquie qui se tiendra demain samedi, se penchera sur les moyens d’impulser le partenariat entre l’Afrique et la Turquie aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Ses travaux devraient aboutir à l’adoption d’une Déclaration finale et d’un programme d’action conjoint pour la période 2022-2026 dans le les domaines de la paix, la sécurité, la justice, le commerce, l’investissement, l’industrie, l’éducation, la technologie, le renforcement des capacités des jeunes et des femmes ainsi que le développement des infrastructures, de l’agriculture et des systèmes de santé.