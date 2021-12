Vingt-sept accords et mémorandums d’entente ont été signés, mercredi soir 15 décembre 2021, lors d’une cérémonie organisée au Palais de Carthage, entre la Tunisie et l’Algérie, en présence des présidents tunisien, Kais Saied, et algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Ces accords concernent les domaines suivants : justice, institutions publiques, décentralisation, communication, médias, industrie, petites et moyennes entreprises, environnement, commerce extérieur, culture, affaires religieuses, énergie, formation professionnelle, pêche, emploi, sports, éducation, santé, etc.

A rappeler que le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue une visite de 2 jours en Tunisie (15 et 16 décembre 2021).