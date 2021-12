Le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a indiqué que son pays se félicite de l’annonce par le président de la République, Kais Saied, d’un calendrier fixant le processus de réforme politique et d’élections parlementaires.

“Les Etats-Unis attendent avec impatience que le processus de réforme soit transparent et inclusif des diverses voix politiques et de la société civile”, a ajouté Ned Price dont les déclarations ont été rapportées sur la page Facebook de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, réaffirmant le soutien de son pays aux aspirations des Tunisiens en termes de gouvernement efficace, démocratique et transparent qui protège les droits et les libertés. “Nous demeurons attachés au partenariat entre les Etats-Unis et la Tunisie”, a-t-il assuré”.

Dans le discours qu’il a prononcé dans la soirée du lundi 13 décembre 2021, rappelons-le, le président de la République a annoncé le maintien du gel du Parlement jusqu’à l’organisation de nouvelles élections législatives, prévue le 17 décembre 2022, et ce conformément à une nouvelle loi électorale et la présentation des projets de réformes constitutionnelles et autres par référendum le 25 juillet 2022.