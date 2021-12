GEM GLOBAL YIELD LLC SCS («GEM») a pris connaissance du communiqué de presse en date du 8 décembre 2021 émis par Servicom Holding et Servicom SA (ensemble «SERVICOM») en rapport avec la sentence arbitrale rendue par un arbitre unique sous l’égide de la London Court of International Arbitration (LCIA) dans l’affaire n° 194257 relative au procès introduit par SERVICOM (en rapport avec l’exécution du Share Purchase Facility (SPF) du 29 octobre 2018), qui a été, totalement et sans équivoque, remporté par GEM.

A ce titre, GEM apporte à la connaissance du public les clarifications suivantes :

1. Le SPF qui a été conclu entre SERVICOM et GEM est un contrat qui a été préparé et perfectionné depuis plusieurs années par le conseil juridique de GEM et que GEM a précédemment utilisé avec beaucoup de succès dans plus de 70 pays à l’échelle mondiale.

2. La demande d’arbitrage introduite par SERVICOM était totalement sans fondement et n’aurait jamais dû être introduite ; GEM ayant respecté toutes ses obligations contractuelles au titre du SPF.

3. GEM s’est défendu avec succès contre les allégations de la demande en arbitrage introduite par SERVICOM et qui a été rejetée dans son intégralité. GEM a également obtenu gain de cause dans sa demande reconventionnelle dans le cadre de la même affaire.

4. SERVICOM a été condamnée à payer l’essentiel des frais de l’arbitrage.

GEM se réserve tous ses droits de prendre toutes les mesures nécessaires contre toute personne qui déformerait publiquement les faits et tenterait de porter atteinte à son image.