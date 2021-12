DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 : Qualification de l’Algérie face au Maroc, ce qu’ils ont dit

Déclarations à l’issue de la qualification de l’Algérie pour les demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa (Qatar-2021) aux dépens du Maroc 5-3 tab (2-2 après prolongations) :

Bougherra : (Entraîneur de la sélection algérienne) : “Tout d’abord, je tiens à féliciter l’ensemble des joueurs, y compris ceux qui n’ont pas joué, car c’est la victoire de tout le groupe, incluant ceux qui y ont participé de loin. Comme on pouvait s’y attendre, le match a été très difficile, car nous avons affronté une bonne équipe marocaine, qui a été particulièrement adroite sur les balles arrêtées. On aurait préféré en finir avant la fin du temps réglementaire, pour éviter une débauche d’énergie supplémentaire, mais le hasard a voulu que notre qualification se joue aux tirs au but. Concernant la demi-finale, je pense que ce sera aussi un match difficile, surtout que nous serons opposés au pays organisateur, qui sera chez lui, et devant son public. Mais on va essayer de bien préparer ce match, et que le meilleur gagne ! ”

Youcef Belaïli (Attaquant de la sélection algérienne) : “Nous avons réalisé un bon match, contre une bonne équipe marocaine, qui nous a posés de très gros problèmes, particulièrement sur les balles arrêtées. Cela dit, et même s’ils sont revenus deux fois au score, nous avons gardé la tête froide. C’est ce qui nous a d’ailleurs permis de bien négocier la série de tirs au but et de passer au prochain tour. Je suis heureux d’avoir contribué à cette qualification, en marquant un but et un pénalty. A présent, on va savourer cette qualification, avant de penser à la demi-finale contre le Qatar”

Houcine Ammouta (Entraîneur de la sélection marocaine) : “Notre équipe n’a pas eu le même rendement que lors des matchs précédents. Nous n’étions qu’à 50% de notre réel potentiel. Je ne sais pas ce qui a empêché mes joueurs d’évoluer avec le réelle valeur. Peut-être que cette crispation était due à la pression qui a entouré le match. Certes, nous sommes revenus deux fois au score, mais si nous avions mieux joué, nous aurions pu prétendre à la qualification. En tout cas, félicitations pour l’Algérie, et bonne chance pour la suite”

Badr Benoun (Capitaine de la sélection marocaine) : “Nous avons mal démarré la match, mais on s’est bien ressaisi par la suite. Nous sommes revenus deux fois au score, ce qui n’est pas évident dans ce genre de rencontres. C’est d’ailleurs ce qui me pousse à dire que nous avons gagné une équipe, avec laquelle il faudra compter à l’avenir, car malgré l’élimination, le Maroc a démontré beaucoup de belles choses contre l’Algérie. D’ailleurs, la différence s’est faite aux tirs au but, où le facteur chance joue un grand rôle. Quoique, je dis cela avec un léger pincement au cœur, car quand je repense au match dans son ensemble, je regrette qu’on ne se soit pas qualifiés. Nous aurions même pu le faire avant la fin du temps réglementaire. Dommage !”.