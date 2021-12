Un circuit pédestre de la destination Dahar a été inauguré au niveau du village de Tamezret (délégation de Matmata), samedi 11 décembre 2021.

Réalisé par la Fédération tourisme authentique destination Dahar (FTADD) , en coopération avec des partenaires régionaux et moyennant un financement suisse, ce circuit s’étale sur 194 km. Il traverse la chaine de montagne Daher, et 9 municipalités dans les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tatatouine, en passant par Tamezret, Matmata , Toujane, Beni Khedache, Ghomrassen, Douiret et Chenini.

La réalisation de ce parcours s’inscrit dans le cadre du projet Destination Djebel Dahar pour un tourisme durable et comporte 12 étapes, qui diffèrent en termes de difficultés et de spécificités géologiques ou culturelles.

Le circuit permettra de dynamiser le secteur touristique dans les gouvernorats de Gabes, Médenine et Tataouine et d’aider à attirer une nouvelle catégorie de touristes passionnés par la marche sportive.

Dans le gouvernorat de Médenine, deux maisons d’hôte, ayant des spécificités architecturales en harmonie avec la région montagneuse de Beni Khedache ont été également, inaugurées samedi, le 11 décembre 2021 .

Le ministre du tourisme Mohamed Moez Belhassine, qui a donné le coup d’envoi de l’exploitation de ces deux projets touristiques, a souligné l’importance de circuit pédestre dans la promotion du tourisme tunisien, notant qu’il permet aux touristes étrangers ainsi qu’aux Tunisiens de découvrir le paysage des montagnes Daher et la richesse de ses produits touristiques.

S’agissant des maisons d’hôte, le ministre a relevé qu’elles présentent de nouveaux attributs pour un tourisme alternatif et contribuent à la diversification du produit touristique dans une région caractérisée par sa spécificité naturelle et culturelle.

Les projets témoignent de la richesse du produit touristique tunisien qui offre plusieurs activités (tourisme balnéaire, saharien, de montagne, et de santé) ce qui est de nature à améliorer sa compétitivité, a-t-il dit appelant à oeuvrer davantage pour la commercialisation du nouveau produit.

Il a précisé que ces projets s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de développement du tourisme tunisien et d’orientation vers le tourisme alternatif et écologique, faisant savoir que le ministère œuvre à adapter le cadre législatif à cette nouvelle orientation.