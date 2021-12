Deux accords relatifs à deux dons de 78 millions de dinars ont été signés, mardi 7 décembre 2021, entre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le ministère de l’Agriculture, d’une part, et entre l’Union européenne et la STEG, d’autre part.

Le premier don, signé par la directrice générale de la BERD pour la région Sud et Est de la Méditerranée, Heike Harmgart, et le ministre tunisien de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza, porte sur 3,6 millions d’euros (environ 12 millions de dinars) par rapport à un total de 4,4 millions d’euros dédiés au projet de mise à niveau des puits profonds au sud tunisien financé par la BERD, moyennant un crédit de 49 millions d’euros (160 millions de dinars).

Le deuxième accord de don qui porte sur 20 millions d’euros, soit 66 MDT, est financé par l’UE et sera consacré au programme de réforme financière de la STEG, auquel la BERD a consacré un crédit de 300 millions d’euros, près de 1 milliard de dinars, signé en juillet 2021.