Vendredi 3 décembre 2021 a eu lieu la mise en place d’un Comité de pilotage 100% digital pour le lancement de la plateforme d’e-bonification, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi.

La plateforme d’e-bonification permet aux #PME dont le volume d’investissements est compris entre 150 000 dinars et 15 millions de dinars tunisiens, et qui ont eu recours à un prêt d’investissement entre janvier 2019 et décembre 2020, de demander un avantage fiscal de 3 points.

Les entreprises bénéficiaires peuvent ainsi faire la demande auprès de leur banque, laquelle soumettra leur dossier via la plateforme 100% digitale d’e-bonification. Cela permet un processus administratif zéro papier des dossiers, de même que son traitement par le Comité de pilotage.

Grâce à cette plateforme, les entreprises bénéficiaires auront accès à des délais de traitement plus rapides, à des services en ligne fiables et à des renseignements pertinents sur l’état d’avancement de leur demande.

Cette action est menée dans le cadre du projet « #E-Industrie » menée par le وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, avec l’appui du projet #Digital4Jobs de la GIZ Tunisie, soutenue par l’Initiative spéciale Formation et emploi – “#Invest for Jobs”, mandatés par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (#BMZ)