En appui à la lutte contre la Covid-19, la Fondation Mastercard, en collaboration avec la CDC Afrique, a fait don à la Tunisie de 302 400 de vaccins Johnson & Johnson, à la faveur de l’initiative « Sauver les vies et les moyens d’existence » (Saving Lives and Livelihoods).

Ce don s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de vaccination menée par la fondation Mastercard et la CDC Afrique portant sur un premier lot de 15,2 millions de vaccins en vue de bénéficier à 65 millions de personnes, avec un budget de 1,5 milliard de dollars américains. C’est la première tranche de vaccins à être livrée dans le cadre de cette initiative.

Lancée en juin 2021, l’initiative Saving Lives and Livelihoods constitue un partenaire significatif dans l’effort de vaccination de millions de personnes, de formation d’effectifs capables de fabriquer les vaccins, et de renforcement des capacités de l’Africa CDC à superviser une campagne de vaccination historique et à répondre efficacement aux futures épidémies.

« La livraison rapide de ces vaccins témoigne de l’efficacité de l’African Vaccine Acquisition Trust. En collaboration avec l’Africa CDC et de nombreuses autres organisations, la Fondation Mastercard soutient la vaccination de millions de personnes à travers le continent, déclare Reeta Roy, présidente et directrice générale de la Fondation. De grands efforts sont encore nécessaires pour accélérer de manière décisive le taux de vaccination. Nous appelons les gouvernements, les donateurs, la société civile et toutes les bonnes volontés à apporter leur aide pour sauver des vies et les moyens de subsistance en Afrique ».

De son côté, Dr John Nkengasong, directeur de l’Africa CDC, affirme que « l’effort de vaccination sur le continent africain ne cesse de progresser. En septembre, la première tranche de vaccins achetés par l’AVAT a commencé à être distribuée dans 39 pays. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer la livraison de ces lots de vaccins. Sur le terrain, nous travaillons sans relâche pour injecter ces doses de vaccin, ce qui est la véritable mesure du succès ».

Par ailleurs, le déploiement de la campagne de vaccination dans le cadre de l’initiative Saving Lives and Livelihoods sera dirigé par l’UNICEF, qui supervise la livraison des vaccins pour l’effort global de l’AVAT. L’UNICEF possède une large expérience de la livraison de vaccins et bénéficie de relations solides et bien établies avec les pays africains. Elle soutient également l’achat de vaccins pour l’initiative Saving Lives and Livelihoods afin d’assurer la sécurité des personnes.

À propos des Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC)

L’Africa CDC est une organisation technique spécialisée de l’Union africaine dédiée au renforcement des capacités des institutions et des partenariats de santé publique d’Afrique,dans le but de détecter et de répondre rapidement et efficacement aux risques sanitaires et aux épidémies grâce à des interventions et programmes fondés sur des données.

Pour plus d’informations, visiter le site : http://www.africacdc.org.

À propos de la Mastercard Foundation

La Mastercard Foundation est une fondation canadienne forte d’environ 40 milliards USD d’actifs, ce qui en fait l’une des plus importantes fondations au monde. Elle a été créée en 2006 grâce à la générosité de la société Mastercard, lorsque cette dernière a fait son entrée en Bourse.

La Mastercard Foundation agit indépendamment de la société Mastercard depuis ses débuts. Les politiques, les opérations et les décisions relatives au programme de la fondation sont déterminées par son conseil d’administration.

Pour plus d’informations sur la Mastercard Foundation, le site : www.mastercardfdn.org

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF est présent dans certains des endroits les plus difficiles de la planète pour aider les enfants les plus défavorisés au monde. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons partout pour chaque enfant afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour en savoir plus sur l’UNICEF et sur son travail auprès des enfants, visiter le site : www.unicef.org. Suivez l’UNICEF sur Twitter,Facebook,InstagrametYouTube.

À propos de l’African Vaccine Acquisition Trust (AVAT)

L’African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) est une entité ad hoc constituée à Maurice, et agit au nom des États membres de l’Union africaine (UA) en tant que centrale d’achat pour acquérir les vaccins et les ressources de financement mixtes nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie de vaccination de l’Afrique contre la Covid-19, laquelle vise à vacciner 60% au moins de la population africaine selon une approche panafricaine.



L’AVAT a été fondé par la task-force COVID-19 African Vaccine Acquisition, elle-même créée en novembre 2020 par M. Cyril Ramaphosa, président de la République d’Afrique du Sud, en sa qualité de président de l’Union africaine (UA). L’AVAT est une composante de la stratégie d’immunisation contre la Covid-19 qui a été approuvée par le Bureau des chefs d’État et de gouvernement de l’UA en août 2020. Les principales institutions partenaires de l’AVAT sont les Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) de l’Union africaine, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).