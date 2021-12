Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed El Moez Belhassine, affirme vouloir fournir les moyens nécessaires pour la réussite de la prochaine édition de ” Fenix Rally 2022″ et drainer le plus grand nombre de participants.

Il a fait cette déclaration lors d’une rencontre qu’il a eue, mardi 30 novembre 2021, avec l’organisateur bulgare de ” Fenix ” à Tunis, Alexander Kovatchev, et le représentant du Rallye à Tunis, Jamel Debbebi, au cours de laquelle ils ont examiné les préparatifs de la deuxième édition de cette manifestation prévue du 13 au 19 mars 2022 dans le sud tunisien.

Belhassine a mis l’accent sur le rôle de ce genre de manifestation dans la promotion du Sahara tunisien, en particulier, et de la destination tunisienne, en général, compte tenu de la participation d’un nombre important de compétiteurs internationaux outre son rôle dans la création d’une dynamique économique et la réactivation du Tourisme dans cette région.

Il a souligné la détermination de son département à fournir l’encadrement nécessaire pour réussir de telle manifestation d’envergure internationale, ce qui est de nature à promouvoir la destination tunisienne et en particulier le sud tunisien.

Kovatchev a relevé que la première édition de ” Fénix Rally “, organisée du 13 au 19 mars 2021, a connu un vif succès à tous les niveaux. Elle a vu la participation de 200 participants représentant 14 nationalités, en présence de 450 personnes parmi les concurrents, le comité d’organisation, le staff technique et médical et des représentants des médias étrangers.

Il a signalé que la prochaine édition aura plus d’ampleur que la précédente au niveau de la participation qui fait de la Tunisie un site distingué sur la carte géographique mondiale dans ce domaine.