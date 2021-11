Tennis – Coupe Davis : La Tunisie dans le Groupe1 mondial, une première

La sélection Tunisienne de tennis a réalisé un exploit historique en accédant pour la première fois dans le Groupe 1 de la Coupe Davis, après avoir remporté samedi, le match du double face au Zimbabwe.

La Tunisie qui menait 2-0 vendredi à l’issue de la première journée des play-offs d’accession au Groupe mondial 1 grâce à Malek Jaziri et Aziz Dougaz vainqueurs dans leur match du simple respectivement devant Mehluli Sebanda (6-0, 6-1) et Benjamin Lock (2-6, 7-6 et 7-5), avait besoin d’une victoire pour décrocher son accession dans le groupe 1.

Et ce fut chose faite dès le match du double remporté samedi par le duo Malek Jazi – Skander Mandouri face à la paire Benjamin Lock-Courtney Lock en deux sets (6-3, 6-2), avant qu’ Aziz Ouakaa ne décroche un quatrième succès en battant Thabo Ncube (6-4-6-4) permettant à la sélection nationale de mener 4-0 avant la dernière rencontre du simple qui oppose dans l’après-midi Aziz Dougaz à Mehluli Sibanda.