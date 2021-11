Mourad Ben Brika, lauréat du Grand prix des arts plastiques de la ville de Tunis

Le sculpteur Mourad Ben Brika est le lauréat du Grand prix des arts plastiques de la ville de Tunis pour l’année 2021, doté de 10.000 dinars, pour la réalisation d’une œuvre sculpturale.

La cérémonie de remise du prix a eu lieu, vendredi 26 novembre 2021, à l’espace Culturel Municipal Sainte Croix à la Medina de Tunis. Le prix lui a été remis par Souad Abderrahim, Maire de Tunis, en présence de représentants du ministère des Affaires culturelles et d’artistes plasticiens.

Cet évènement coïncide avec le vernissage de l’exposition annuelle Grand prix des arts plastiques de la ville de Tunis qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022.

Le jury a qualifié une œuvre artistique et sculpturale par excellence, évocatrice d’une certaine profondeur et connotations symboliques. Mourad ben Brika a exprimé son grand bonheur de remporter ce prix à l’unanimité des membres du jury autour de la qualité de son œuvre, réalisée à partir de divers matériaux dont du plastique et du métal, en adoptant des techniques de sculpture modernes.

La signification de la sculpture primée s’inscrit dans une vision assez philosophique de son créateur et ” résume l’effort de l’être humain et cette tendance qui oscille entre la constructif et l’absurde”, explique l’artiste plasticien.

L’exposition annuelle du Grand prix des arts plastiques de la ville de Tunis s’insère dans le cadre de la dynamique artistique à Tunis et l’encouragement à la création.

Cette manifestation constitue un rendez-vous ouvert à tous les styles et toutes les techniques. La priorité est donnée aux artistes professionnels tunisiens et les amateurs et non Tunisiens participent à l’exposition, hors concours.

Trois prix sont habituellement décernés à trois lauréats dont les œuvres primées deviendront la propriété de la Mairie de Tunis.