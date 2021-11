Sonya Lakhoua présente sa troisième exposition personnelle “Archipels” : immersion dans l’art abstrait, le rêve et les Iles lointaines

S’envoler très loin à travers l’art et l’harmonie des couleurs, osciller entre le ciel, la mer et la terre, ainsi est née “Archipels”, troisième exposition personnelle de Sonya Lakhoua qui sera visible du 12 au 22 décembre 2021 à la Galerie Sophonisbe Carthage, offrant une immersion dans l’art abstrait, le rêve et les îles lointaines.

Des îlots artistiques, échos entre œuvres picturales et objets en résine, forment les archipels de cette exposition inédite. ” J’ai voulu marier la peinture à d’autres formes artistiques, afin d’exprimer les ondes positives et la créativité qui m’animent. Assembler les couleurs profondes à la lumière, l’abstrait au figuratif, jouer avec la profondeur du pinceau et la transparence de la résine “a noté l’artiste.

Sonya Lakhoua est une artiste peintre autodidacte. Après un parcours professionnel dans la mode, elle se forme par envie et plaisir aux différentes techniques des Beaux Arts.

C’est par la peinture qu’elle débutera sa carrière d’artiste en 2018, avec une première exposition personnelle remarquée à l’espace Carmen.

En 2020, elle plonge dans l’univers de la résine, avide d’exploration artistique. C’est ainsi que naîtra ” ARCHIPELS ” , sa troisième exposition personnelle.

Ci-après son parcours artistique :

Galerie Sophonisbe du 12 au 22 décembre 2021 : ARCHIPELS – exposition personnelle

Galerie Sâadi du 13 au 24 Août 2020 : Hommage à la femme tunisienne

Galerie Sâadi du 7 au 17 septembre 2019 : Coup de cœur

Galerie Sâadi du 9 au 24 Août 2019 : La Dame de cœur

Galerie Sâadi du 26 Avril au 12 Mai 2019 : Couleur Jazz

Galerie Sâadi du 8 au 21 Mars 2019 : Femmes au pluriel

Galerie Sâadi du 22 Décembre 2018 au 23 Janvier 2019 : Expo Kado

Café culturel Victor Hugo du 13 au 23 Janvier 2019 : Les mots bleus

Palais El Abdelya du 23 au 24 Février 2019 : Art et Terroir

Hôtel Laico en marge d’un événement organisé par l’APII : du 30 au 31 octobre 2018 – exposition personnelle

Club culturel Tahar Haddad du 15 au 18 octobre 2018 : Symphonie de couleurs

Espace Carmen du 15 Septembre au 3 Octobre 2018 – exposition personnelle.