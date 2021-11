Plus de 500 délégués du monde entier, dont les ministres du Tourisme des États membres de l’OMT, des représentants d’organisations internationales, des dirigeants du secteur privé et des représentants de la société civile, prendront part à la réunion de l’organe suprême de cette institution spécialisée des Nations unies.

Du 1er au 3 décembre, Madrid accueillera la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui analysera l’avenir post-pandémie de ce secteur stratégique pour de nombreux pays, à la lumière de l’engagement d’œuvrer pour un tourisme plus inclusif et plus durable.

Innovation, éducation et développement rural

En accord avec les grandes priorités de l’OMT, l’Assemblée générale examinera comment bâtir l’avenir en s’appuyant sur l’innovation, l’éducation et un tourisme mis au service du développement rural.

À Madrid, siège officiel de l’Organisation, l’OMT lancera sa nouvelle initiative des « Avenirs numériques pour les PME », conçue pour aider les petites entreprises touristiques à profiter des possibilités offertes par l’innovation.

On connaîtra, en outre, les gagnants de la première édition de l’initiative de l’OMT des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ (Meilleurs villages pour le tourisme selon l’OMT), laquelle distingue les meilleurs exemples de destinations rurales misant sur un tourisme porteur de croissance et d’opportunités. Quant à la Ligue étudiante de l’OMT 2021, elle célèbrera le futur du secteur.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, présentera son rapport aux membres et comment l’Organisation a pris la tête de l’action du tourisme mondial face à la crise sans précédent provoquée par la COVID-19, en assurant en particulier un soutien vital pour l’emploi et les entreprises et en garantissant des normes et des protocoles harmonisés pour les voyages afin de rétablir la confiance. Le rapport exposera aussi les plans pour un avenir plus inclusif et plus résilient, notamment la révision du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique à l’horizon 2030 et le premier Code international de protection des touristes, à l’appui lui aussi d’une confiance retrouvée envers les voyages.

Il n’a pas manqué de remercier le gouvernement espagnol de s’être proposé pour recevoir l’événement – le Royaume du Maroc s’étant vu dans l’obligation de renoncer à l’accueillir pour des raisons de santé publique. «Dans des circonstances difficiles, l’Espagne a répondu présent pour recevoir cette Assemblée générale importante. Le tourisme mondial sera réuni à Madrid, la ville qui abrite l’OMT, pour préparer un avenir dans lequel notre secteur pourra exprimer son potentiel exceptionnel en étant un vecteur de croissance partagée et d’opportunités pour tous», a assuré Pololikashvili.

Pour la ministre espagnole de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, « c’est un honneur que l’Assemblée se tienne dans le pays qui est le pays hôte de l’OMT et où le poids du tourisme est si important. Nous prenons la mesure du rôle que va jouer le tourisme de demain, placé sous le signe du respect de l’environnement et dans lequel on misera sur de nouveaux atouts, par-delà le tourisme de soleil et de plage. L’Espagne est un pays leader du tourisme mondial et entend le rester dans le monde de l’après-pandémie. Nous avons eu un rôle de pionnier dans la mise en place du certificat COVID et maintenant notre pays est considéré comme une destination sûre. Nous continuerons à travailler pour que notre tourisme se maintienne à ces niveaux élevés de qualité et de diversité».

Réunions et élections statutaires

A la veille de l’Assemblée générale, il y aura une réunion du Comité du programme et du budget, gage de l’attachement du secrétariat à la transparence, et les Membres seront invités à confirmer la nomination du Secrétaire général, M. Pololikashvili, pour un deuxième mandat, suivant la recommandation du Conseil exécutif de l’OMT tenu en début d’année. Les Membres choisiront aussi les thèmes des célébrations de la Journée mondiale du tourisme 2022 et 2023 ainsi que le pays qui recevra la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale en 2023.

Le même jour, l’Assemblée plénière des membres affilés de l’OMT se déroulera la veille de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale. Des entreprises privées, des organismes de gestion des destinations et des représentants de la société civile et des milieux universitaires feront connaître leurs initiatives en faveur de la reprise du tourisme et leurs idées pour une croissance durable. On attend aussi l’approbation de la version révisée du cadre juridique du collectif des Membres affiliés, pour continuer à faire de l’OMT une organisation plus souple, plus dynamique et plus réceptive.