Les quatre villes qui connaissent de graves problèmes de collecte et de traitement d’ordures, en l’occurrence Tunis, Sfax, Bizerte et Djerba sont des mairies remportées, lors des élections municipales de 2018, par Ennahdha. Est-ce un hasard ? Ou au contraire, est-ce le fruit d’une politique systématique suivie par les nahdhaouis pour semer, partout où ils peuvent, le chaos et monter les 2,6 millions habitants de ces villes contre ceux des zones qui abritent les décharges ?

Abou SARRA

Nous sommes tentés de nous poser ces questions pour trois raisons majeures. La première, c’est la similitude des problèmes auxquels sont confrontées ces cités, à savoir la saturation des décharges contrôlées réservées à l’enfouissement des ordures ménagères de ces villes. Cette saturation, pourtant prévisible depuis une dizaine d’années, n’a été accompagnée par aucun effort d’anticipation par les maires des villes précitées.

Les mairies nahdhaouies à la rescousse de leur parti

La crise la plus grave a été, ces dernières semaines, la fermeture de la décharge d’El Gonna à Agareb et son corollaire l’accumulation des ordures dans les rues de Sfax durant près de deux mois (une cinquantaine de jours exactement), avec en prime des désagréments et des nuisances de toutes sortes et une véritable insurrection de la population d’Agareb qui se bat, depuis 2008, pour la fermeture de cette décharge. Elle l’a obtenue grâce à un jugement de la justice.

Avant Sfax, il y a quelque mois, le Grand Tunis était sur le point de connaître la même situation, avec la saturation de la plus grande et dangereuse décharge de la Tunisie, Borj Chakir. Cette décharge devait, en principe fermer, en juin 2021, mais l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et les mairies du Grand Tunis n’ont pas tenu leur promesse.

Conséquence : le risque d’extrême pollution que présente cette décharge est toujours réel pour les 180 000 habitants dans les quartiers d’El Attar/Borj Chakir, Jayara et Sidi Hassine (à l’ouest de la capitale), entourant le grand dépotoir.

Le plus grave, par l’effet de l’incompétence du gouvernement, l’ANGED aurait négocié, depuis le mois de juin 2021, la prolongation de 3 ans supplémentaires les contrats d’exploitation de la décharge, à travers un arrêté ministériel. Cette décision aurait été prise sous la pression de lobbys.

Il n’est pas vain de rappeler que les 3 000 tonnes de déchets reçues par la décharge Borj Chakir équivalant à une manne quotidienne de 540 à 600 mille dinars pour ses exploitants. Une véritable manne.

Idem pour Djerba…

Les municipalités de l’île de Djerba ont connu également, bien avant Tunis et Sfax, le même problème avec la fermeture, depuis 2012, par les communautés environnantes de la principale décharge Guellala.

Selon une étude effectuée en partenariat avec l’agence de coopération allemande GIZ et intitulée “Coût de la dégradation de l’environnement due aux pratiques de gestion des déchets solides : cas de l’île de Djerba“, « la fermeture de la décharge contrôlée de Guellala a fortement perturbé le système de gestion des déchets dans les trois communes (Houmt Souk, Midoun et Ajim) de l’île de Djerba. Actuellement, la décharge contrôlée et les trois centres de transfert dans les trois communes sont totalement en arrêt d’activité, les décharges sauvages de chaque commune qui étaient fermées depuis 2007, ont été rouvertes et reçoivent les déchets. D’autres décharges sauvages ont été créées, et les anciens et traditionnels puits d’eau sont utilisés comme dépôts d’enfouissement.

… et Bizerte

Vient ensuite la ville de Bizerte dont le maire est également du parti Ennahdha. Les habitants de cette ville ne ratent aucune émission sur les radios et chaînes de télévision pour déplorer, à gorge déployée, l’amoncellement des ordures dans les rues, la pollution du Vieux port, la pollution de l’eau et de l’air générée par l’implantation de manufactures extrêmement polluantes. Il s’agit particulièrement de la sucrerie, de la cimenterie, de la Société de raffinage de pétrole (STIR), du port commercial…

D’après ses citadins, il ne fait plus bon de vivre dans cette ville côtière connue pour son calme, sa beauté et sa belle nature. En dépit d’importants fonds accordés par l’Union européenne à la dépollution du lac de Bizerte, la ville souffre, aujourd’hui, de la dégradation de l’environnement qui a affecté un de ses plus beaux sites, la Corniche.

La malédiction environnementale qui frappe cette ville fait face aujourd’hui au mutisme des autorités.

Aversion des islamistes pour la propreté des villes ?

Il faut reconnaître que cette dégradation de l’environnement n’est pas propre aux villes précitées. Elle touche en fait toutes les villes du pays. Elle s’est accentuée avec l’arrivée de l’islam politique au pouvoir lequel est parvenu, en dix ans, à gommer tous les progrès accomplis au temps de Ben Ali – décrié certes pour sa gestion des droits de l’Homme, mais qui ne badinait en ce qui concerne la propreté.

Pour preuve, la première décision de Mémia El Benna, ministre de l’environnement du temps de la Troïka (2011-2013), fut de mettre fin à l’utilisation officielle de la mascotte « Labib », qui représentait un fennec (renard des sables du Sahara). Cette mascotte était utilisée, sous Ben Ali, dans le cadre d’un programme d’éducation, d’information et de sensibilisation à la protection de l’environnement.

Deux générations au moins de Tunisiens ont été formées à la protection de l’environnement dans les espaces communes (plages, cafés, rues…). Elles sont devenues plus ou moins respectueuses de l’environnement grâce à la mascotte Labib, hyper médiatisée à l’époque (spots…).

Cela pour dire que les islamistes avaient une aversion épidermique à l’environnement et à la propreté des villes. Leur responsabilité dans la dégradation de l’environnement est grande. Tout le monde se rappelle de cette bourde du chef du gouvernement provisoire Hamadi Jebali. Lors d’une visite en 2012 à la Cité Ezzouhour (ouest de Tunis), pour s’informer de la déferlante d’ordures et de déchets dans cette zone, il avait appelé à la responsabilité des citoyens, des municipalités et même du gouvernement, en s’écriant « Mais, où est le gouvernement ? », omettant lamentablement qu’il est le gouvernement.

Dimension socio-politique des ordures

Cette répulsion des nahdhaouis pour la propreté et leur tendance à utiliser, en cette période d’exception, la saturation des décharges pour exacerber les populations concernées, n’est pas fortuite. Elle est interprétée par certaines parties – dont la présidence de la République – comme une tactique pour semer le chaos et la discorde entre les villes génératrices d’ordures et celles qui refusent d’être des dépotoirs. L’affaire risque donc de prendre une dimension sociopolitique dangereuse et de provoquer une guerre civile entre les Tunisiens, entre les urbains et les ruraux.

Est-il besoin de rappeler que la réouverture par la force de la décharge El Gonna à Agareb a provoqué des affrontements de la population locale avec la police et des hostilités multiformes entre les délégations rurales et la ville de Sfax.

Il faut également rappeler qu’à Djerba, et à cause de la fermeture de la décharge de Gallala, des confrontations ont eu lieu entre les habitants de l’île, notamment entre ceux des communes de Djerba Houmet Souk et Djerba Ajim, à la suite de l’installation d’une décharge anarchique à Ajim et entre les citoyens de la localité de Mellita (où se trouve une autre décharge anarchique) et ceux de Houmet Souk.

Cette tactique consistant à utiliser les ordures comme carburant pour enclencher des rivalités entre Tunisiens est une tactique fortement utilisée en Syrie, en Irak, en Afghanistan, par le groupe terroriste Daech. Son ultime but étant l’ensauvagement multiforme.