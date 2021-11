“Club de chant”, production du théâtre El Hamra saison 21/22, fut jouée le 7 novembre 2021 devant le public égyptien et un jury international dans le cadre de la sixième édition du Festival international de théâtre de Sharm Sheikh.

La participation de ” Club de chant” à la compétition officielle du festival fut couronnée par l’obtention de ses deux auteures Cyrine Gannoun et Rim Haddad du Prix du Meilleur Texte théâtral.

Cette réussite, lit-on dans la newsletter d’el Hamra, est la réussite de toute une équipe d’artistes, de techniciens mais aussi celle de nos partenaires qui nous ont soutenu dans la production de cette œuvre, en l’occurrence AFAC (Arab Fund for Arts and Culture) ainsi qu’à Tfanen- Tunisie Créative et au ministère des Affaires culturelles Tunisien.

Un hommage au feu Ezzeddine Gannoun, fut rendu lors de cette sixième édition du festival Sharm Cheikh à l’occasion de la Tunisian Day en la présence de l’ambassadeur de Tunisie en Egypte Mohamed Ben Youssef. Lors de cette hommage le festival est revenu sur la place marquante du feu Ezzeddine Gannoun dans le paysage du Théâtre dans le monde arabe. A cette occasion, Cyrine Gannoun a reçu un prix honorifique , le prix d’honneur Samuha Ayoub.

Le Théâtre EL HAMRA lors des Journées Théâtrales de Carthage avec “Club de Chant”

Comme de coutume le Théâtre El Hamra sera présent lors des Journées Théâtrales de Carthage qui se tiendront du 4 au 11 Décembre 2021 . Le théâtre EL HAMRA accueillera une partie de la programmation du festival dans sa salle de spectacle centenaire, et donnera une représentation du spectacle “Club de chant” de Cyrine Gannoun le 5 décembre 2021. Dans le cadre de son programme de Plaidoiries , le théâtre El Hamra organisera la plaidoirie ”Bilan/10″ le 6 décembre au Quatrième Art en partenariat avec les JTC, soutenu par Tfanen-Tunisie Créative .