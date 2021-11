Tunisie – Congo : Le chef de la diplomatie congolaise reçu au Palais de Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au palais de Carthage, mardi 23 novembre 2021, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso.

Le chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, l’attachement de la Tunisie à sa dimension africaine et son souci de promouvoir les domaines de coopération avec tous les pays d’Afrique, dont la République du Congo, lit-on dan un communiqué de la présidence de la République.

Il a fait part de la volonté de la Tunisie de contribuer, dans un cadre bilatéral et multipartite, à concevoir de nouvelles solutions permettant de réaliser les espoirs et les aspirations des peuples du continent en matière de stabilité et de développement.

Pour sa part, le ministre congolais a transmis au président Saïed les salutations de son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso, ainsi que sa volonté de renforcer les concertations entre les deux pays concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le chef de la diplomatie congolaise a, en outre, exprimé le désir de son pays de consolider et diversifier les relations de coopération avec la Tunisie.

Selon le communiqué, l’entretien a été l’occasion de passer en revue les développements de la situation en Libye et le rôle des pays africains, dont notamment les pays du voisinage, à faire réussir le processus politique garantissant la stabilité et l’unité de la Libye.