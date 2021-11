Afrique – Téléphonie : Les clignotants sont au vert pour Maroc Telecom au Tchad 

Le Groupe Maroc Telecom, l’opérateur télécoms historique du Maroc et leader dans plusieurs pays africains, va investir dans des chantiers d’envergure au Tchad en 2022.

En effet, suite à la demande croissante en connectivité suscitée notamment par la Covid-19, l’opérateur a annoncé qu’il mettra les bouchées doubles pour améliorer la qualité de son réseau et faciliter la connexion mobile dans les 23 provinces du pays (Tchad).

Ainsi, Maroc Telecom œuvrera à renforcer ses réseaux 3G et 4G, moderniser ses équipements dans la ville de N’Djamena (la capitale) et développer ses capacités de transmission.

A souligner que le groupe marocain, qui détient 52,6% des parts de marché tchadien contre 47% pour Airtel, dispose d’un plus faible taux de couverture 3G et 4G, soit respectivement 43% et 19%, contre 48% et 21,8% pour Airtel.

Pour rappel, Maroc Telecom a acquis l’opérateur de téléphonie mobile Tigo Tchad appartenant au groupe luxembourgeois Millicom International Cellular en juillet 2019, marquant ainsi une étape supplémentaire dans son développement à l’international et renforçant davantage son positionnement stratégique en tant qu’acteur majeur des télécoms en Afrique.

Ainsi, le groupe marocain est présent dans 11 pays africains : Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Tchad et Togo. Il y sert plus de 70 millions de clients Mobile, Fixe et Internet.

OKK