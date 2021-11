La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafarani Zenzeri, appelle à œuvrer pour protéger les citoyens et leurs biens des dangers des changements climatiques; elle annonce au passage que des études approfondies sur les infrastructures routières qui vont être réalisées dans la région du Kef à fort relief seront menées.

Intervenant samedi 20 novembre 2021 au Kef au congrès des commissions régionales de lutte contre les catastrophes dans les gouvernorats du nord-ouest et du centre-ouest sur ” les préparatifs nécessaires pour prévenir les dangers des changements climatiques et des chutes de neige dans ces gouvernorats “, la ministre a souligné que toutes les commissions doivent se préparer sérieusement et rapidement.

L’objectif est de garantir des interventions concrètes afin de protéger les biens et les habitants aux milieux urbain et rural en cas de survenu des catastrophes naturelles, notamment dans les zones à fort relief.

La ministre a visité à cette occasion les travaux de dédommagement des glissements de terrain dans la région et le projet de construction de 48 logements sociaux dans la ville de Nebur, actuellement en phase de raccordement aux réseaux publics, et ce avant d’assister à une opération blanche d’intervention en cas de catastrophes naturelles.