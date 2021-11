Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a apporté son soutien au mouvement “Manich Msab” (On n’est pas une décharge) d’Agareb (gouvernorat de Sfax), appelant à respecter le jugement judiciaire émis en 2019, en faveur de la fermeture de la décharge d’El Gonna située dans cette région et à rompre définitivement avec les anciennes politiques de gestion des déchets solides.

Le Forum a critiqué la politique de fuite en avant adoptée par le ministère de l’Environnement qui pousse vers la réouverture de cette décharge malgré l’opposition des habitants d’Agareb et a appelé à ouvrir une enquête et à sanctionner les responsables des dépassements qui ont eu lieu dans cette décharge depuis son entrée en exploitation.

Le FTDES a également, dénoncé les tentatives de recours à la force pour la réouverture de cette décharge, sous prétexte d’intérêt général et de respect des engagements envers la société ” Ecotti ” exploitant la décharge, en attendant la mise en place d’un système de valorisation des déchets. il a aussi, condamné les violations de la loi et de la Constitution perpétrées par des lobbies et des entreprises, sous couvert de l’intérêt général et avec la complicité du ministère de l’Environnement.

Le forum a, par ailleurs, fustigé les déclarations du représentant du ministère de l’Environnement, selon lesquelles la décharge en question répondrait aux conditions techniques de bonne gestion des déchets, malgré les dépassements révélés par la société civile (enfouissement de déchets médicaux, émissions dangereuses…), mettant en garde contre la montée de la congestion populaire contre la démarche des autorités visant à rouvrir la décharge comme solution temporaire.

La décharge contrôlée d’El Gonna a été créée en 2008 sur décision du conseil régional d’Agareb, malgré l’opposition des responsables locaux et des habitants en raison de sa proximité du centre ville et des quartiers résidentiels. La durée d’exploitation de cette décharge a été initialement fixée à 5 ans, mais son exploitation a été prolongée jusqu’à ce que des militants du mouvement “Manich Msab” (on n’est pas une décharge), venus d’Agareb réussissent à avoir un jugement en faveur de sa fermeture en 2019.

L’application de ce jugement à partir du 27 septembre 2021, a provoqué une crise inédite des déchets à Sfax, deuxième ville économique du pays.

Le ministère de l’Environnement avait annoncé, le 8 novembre 2021, la reprise de l’activité de cette décharge, suite à un entretien entre le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, sur la situation environnementale dans le pays et en particulier dans la région de Sfax.

L’objectif de l’entretien était de prendre des décisions urgentes permettant de lever les déchets accumulés dans le gouvernorat de Sfax, depuis la fermeture de la décharge d’El Gonna, le 27 septembre 2021.

Reste que la tentative de réouverture de la décharge a été fortement contestée par les habitants d’Agareb ayant dénoncé l’usage excessif du gaz lacrymogène par les forces sécuritaires, qui aurait causé, selon leur version, la mort d’un jeune manifestant, originaire de la région.

Cette version a été démentie par le ministère de l’Intérieur, qui a indiqué que le jeune est décédé suite à un malaise dans sa maison située à 6 km du lieu des protestations.