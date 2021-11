La firme Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais HONDA, présente la nouvelle City 2021 aux clients et fans de la marque habitants dans les régions.

Pendant 2 semaines, le concessionnaire a présenté la nouvelle Honda City sur le Grand Tunis, à la perle du Sahel et à la capitale du sud tout en passant à travers l’ensemble des villes et villages situés sur la route GP1 reliant Tunis à Sfax. Une nouvelle approche commerciale et marketing qui marque la stratégie de proximité adoptée par le représentant en Tunisie du constructeur japonais.

La campagne a démarré avec une présence massive dans les rues des différentes banlieues de la capitale en mettant le véhicule à la disposition des prospects et amis de la marque pour une tournée tout au long de la première semaine du mois de novembre.

Honda City à Sousse, invité d’honneur de l’agence Car Tech

Du vendredi 05 novembre au samedi 06 novembre 2021, l’agence Car Tech (agent agréée JMC à Sousse) a accueilli le nouveau fleuron de la gamme Honda en Tunisie avec un programme spécial. En présence de partenaires financiers, d’actuels et futurs clients, les équipes commerciales et marketing de HONDA TUNISIE ont présenté le nouveau modèle en plus de l’organisation de sessions de « Test drive » pour les prospects. Un test qui met en valeur la nouvelle Honda City dans la plupart des points importants de la ville de Sousse pour une visite digne de la perle du sahel.

Honda de retour à l’hôtel Ibis Sfax

La troisième phase de l’action s’est poursuivie du mercredi 10 au jeudi 11 novembre 2021 à l’hôtel IBIS SFAX. L’hôtel huppé de la capitale du sud a aussi abrité de nouveau l’ensemble de la famille Honda à travers un programme riche en activités et rencontres.

Autour d’un cocktail qui s’est tenu à l’espace Lounge de l’hôtel, Sofiene Ajengui et son équipe ont accueilli les partenaires financiers locaux et les clients et prospects pour présenter la HONDA CITY avec ses 3 finitions et échanger avec eux sur les éléments de différenciation d’une berline fiable, performante et efficace.

Une action qui a laissé une bonne impression chez les invités mais surtout une occasion de plus de délocaliser les services de JMC à Sfax pendant deux jours en attendant l’entrée en exploitation imminente d’une agence Honda dans la ville.

Les journées portes ouvertes de Sfax ont été clôturées par une tournée en grande pompe dans la ville avec le véhicule City 2021 accompagné par un cortège de motos Honda dans le cadre d’une initiative de la communauté Honda à Sfax.

Honda City in every City continuera

L’action Honda City in every City ne s’arrête pas à Sfax. JMC ayant planifié d’autres sessions de l’action au sud et à l’ouest tunisien pour rapprocher davantage le véhicule auprès d’une clientèle tunisienne de plus en plus exigeante aux normes de sécurité et de fiabilité des véhicules, deux gages de confiance pour Honda.