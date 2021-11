La demande nationale de produits pétroliers, a enregistré une hausse de 9% pour se situer à 3 366 mille tonnes équivalent pétrole (ktep), à fin septembre 2021, par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette hausse est due principalement aux mesures de confinement général prises par le Gouvernement l’année dernière, selon le bulletin mensuel ” Conjoncture énergétique “, du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Le ministère a noté une augmentation de la demande de l’essence de 7% et du gasoil de 12%. La structure de la consommation des produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin septembre 2020 et fin septembre 2021, à l’exception de quelques produits notamment le GPL dont la part est passée de 16% à 15% et le gasoil dont la part est passée de 46% à 47%.

La consommation de carburants routiers a augmenté, à fin septembre 2021, de 10% par rapport à fin septembre 2020. Elle représente 64% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de GPL a augmenté de 1% entre fin septembre 2021 et fin septembre 2020, par contre, le pétrole lampant a diminué de 7% durant la même période. Selon la même source, la consommation de coke de pétrole, utilisé exclusivement par les cimenteries a augmenté entre les neuf premiers mois de 2020 et les neuf premiers mois de 2021 de 17% (données partiellement estimées).

D’autre part, la consommation des jets privés a enregistré une augmentation de 13% à fin septembre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente après plusieurs mois de baisse à cause du ralentissement des activités de secteur du transport aérien qui subissent de plein fouet les répercussions de la pandémie de la COVID-19.

A partir du mois d’avril 2021, une petite reprise a été observée et qui progresse au fil des mois, a-t-on relevé.