La SMU renforce son ancrage anglophone en signant trois partenariats avec des universités américaines.

La South Mediterranean University (SMU : MSB/MedTech/LCI), dont le campus se situe aux Berges du Lac 2 à Tunis, a procédé, mercredi 10 novembre 2021, à la signature de nouveaux partenariats avec les universités américaines Emporia State University, Georgia State University et HULT International University au profit des étudiants tunisiens des écoles de Business MSB et d’ingénieurs MedTech.

L’accord a été paraphé, côté tunisien, par Mme Leïla Triki, doyenne de la MSB, et, côté américain, par Dr. Ed Bashaw, doyen de la School of Business de l’Emporia State University, et Mike Montgomery, directeur des partenariats stratégiques de la Hult University, en présence de représentants de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis.

La SMU, en sa qualité de première université anglophone en Tunisie, a pour vocation de délivrer une éducation internationale grâce aux partenariats scellés avec des universités étrangères.

« Nous voulons, à travers ces partenariats, faire de la Tunisie une porte d’entrée sur l’Afrique », a déclaré le Pr. Mahmoud Triki, Président-Fondateur de la SMU.

Historiquement, les premiers partenaires de la SMU, avec ses composantes, la Mediterranean School of Business (MSB) et le Mediterranean Institute of Technology (MedTech), étaient nord-américains, ses membres fondateurs ayant souhaité apporter cette éducation nord-américaine à la région.

« Aujourd’hui, nous renouvelons l’un des partenariats que nous avions déjà avec Emporia State University, mais également la signature de deux nouveaux partenariats dont le premier avec Hult International qui détient des campus à Boston, à Londres et à Singapour. Le deuxième s’est fait à distance avec la Georgia State University », a expliqué Mme Leïla Triki à l’issue de la cérémonie de signature.

Tous ces partenariats permettront aux étudiants de MSB et MedTech de faire partie des programmes d’échange et aux professeurs de collaborer avec leurs collègues dans ces universités américaines sur des sujets de recherche et de conceptions, de cours innovants, ajoute en substance Mme Triki.

Le partenariat avec la Georgia State University offre l’opportunité d’échanges s’inscrivant dans le cadre d’un projet pilote spécifique où les étudiants de la licence de la MSB travaillent en groupe avec ceux des universités américaines. Cela leur offrira l’opportunité de voyager et d’aller à leur découverte.

Ce partenariat permettra par ailleurs de développer des études de cas que les enseignants pourront publier ensuite dans des revues scientifiques eu égard à la position de la SMU qui se place en tant qu’institution délivrant certes des cours mais créant également de la connaissance.

A propos de la SMU

La South Mediterranean University (SMU) offre des programmes de Licence, d’Ingénierie, de Masters, de langues ainsi que des séminaires professionnels entièrement dispensés en langue anglaise.

Etablie en 2002 par l’organisation d’un Executive MBA pour dirigeants d’entreprises, la SMU a introduit graduellement d’autres programmes en management via son école de gestion la Mediterranean School of Business (MSB). Elle a ouvert son école d’ingénieurs le Mediterranean Institute of Technology (MedTech) et son Institut des Langues et des Cultures (LCI). L’objectif de cette pluridisciplinarité est la formation d’entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée.

A propos de l’université d’État d’Emporia :

L’université d’État d’Emporia est une université américaine située à Emporia dans le Kansas, fondée en 1863. Elle propose une éducation qui favorise la réussite des étudiants grâce à l’engagement dans l’excellence académique, l’implication communautaire et mondiale et la poursuite de l’épanouissement personnel et professionnel.

Avec la SMU, il s’agit d’un renouvellement de partenariat existant depuis 6 ans qui a été enrichi par de nouveaux termes complémentaires.

A propos de la Hult International Business School :

La Hult International Business School est une école de commerce privée fondée en 1964. Elle est multi-campus. Elle offre à ses étudiants des formations en commerce, ouvertes sur le monde avec un programme conçu par des professionnels du commerce et enseigné par des professeurs de réputation mondiale. Le partenariat avec la SMU porte sur 3 années renouvelables.

A propos de la Georgia State University :

Implantée dans la région métropolitaine d’Atlanta, la Georgia State University dispose de 7 campus. Elle a été fondée en 1913 et compte actuellement 52 000 étudiants. Leader national des étudiants diplômés issus de divers horizons, l’université a été classée Université Publique n°1 du pays pour l’excellence de son enseignement au premier cycle par le magazine U.S. News & World Report.