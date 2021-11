Un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des énergies renouvelables a été signé, jeudi 11 novembre 2021 à Tunis, entre la Chambre syndicale des intégrateurs en photovoltaïque “CSPV” (UTICA) et l’Association fédérale allemande d’énergie solaire (BSW).

Le mémorandum signé en marge de la 10ème édition de la Journée tuniso-allemande de l’Energie, organisée par le secrétariat du Partenariat énergétique tuniso-allemand, mis en œuvre par la GIZ, sous le thème ” La décennie verte – La route vers 2030 ” vise à renforcer la coopération entre les secteurs privés des deux pays en matière d’énergie solaire.

A cette occasion, le président de la CSPV, Ali Kanzari, a souligné que la coopération entre la CSPV et la BSW, établie depuis en mars 2016, a permis à la CSPV de développer ses structures professionnelles, d’établir des normes de qualité et de technologie élevées sur le marché solaire tunisien, ainsi que d’établir un réseau commercial dense entre les industries solaire tunisienne et allemande.

Le renouvellement de cette coopération entre les deux structures a, selon lui, pour objectifs le développement des capacités locales dans le secteur solaire, la mise en place d’un cadre mutuellement reconnu pour les formations et les certificats, le développement d’un lobbying pour améliorer les cadres réglementaires et financiers et les référentiels techniques dans le secteur solaire tunisien.

Le nouveau mémorandum vise aussi, à établir des partenariats pour contribuer à la mise en œuvre de projets structurants à l’instar des villes intelligentes en Tunisie et au transfert des connaissances grâce à l’organisation conjointe de foires et d’ateliers dans les deux pays.

Il vise encore, à mettre en place des mesures de renforcement des capacités techniques pour les adhérents de la CSPV dans le domaine du stockage et du recyclage de l’énergie et à favoriser les partenariats B2B tuniso-allemands pour soutenir les services locaux dans le domaine des composants photovoltaïques.

Positionner la Tunisie sur l’échiquier énergétique mondial

Intervenant lors de cette journée, le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Belhassen Chiboub, a indiqué que ” face au déficit croissant en énergie primaire qu’accuse la Tunisie d’une année à l’autre, la tendance n’est plus aujourd’hui d’augmenter les ressources primaires mais de développer les énergies renouvelables pour assurer la sécurité énergétique du pays “.

Il a rappelé que la stratégie nationale de gestion énergétique repose sur l’augmentation de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, à travers un objectif 30/30, visant à faire baisser la demande d’énergie primaire de 30% et à atteindre une part de 30% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2030.

” La capacité installée en énergies renouvelables en Tunisie ne représente aujourd’hui que 3% de la production d’électricité mais elle devrait être portée à 12% d’ici 2023/2024 grâce à l’entrée en exploitation prévue de certains projets. Nous sommes toujours loin des objectifs fixés pour 2030, en raison notamment, des difficultés qui accompagnent chaque début de processus, mais nous sommes capables d’atteindre nos objectifs “, a-t-il assuré.

Le véritable défi reste celui de positionner la Tunisie par rapport aux grandes tendances énergétiques mondiales notamment la mobilité électrique et la production d’hydrogène vert, a-t-il souligné, faisant savoir que des études sont lancées dans ce sens, pour identifier les potentialités de la Tunisie en la matière, les mécanismes et les moyens à déployer pour s’inscrire dans ces tendances.

L’autre défi qui se pose à la Tunisie c’est, selon lui, le post-2030 et les moyens à déployer pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 50% voire à 80% à l’horizon 2050.

De son côté, le directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, Fathi Hanchi a indiqué qu’en matière d’efficacité énergétique, la Tunisie a réussi à réduire de 11% sa consommation d’énergie primaire entre 2010 et 2020 (objectif 30% en 2030), soit 8 millions de tonnes d’énergie économisées pour une valeur de 5 milliards de dinars.

Et d’ajouter ” ce sont des résultats encourageants par rapport à ceux enregistrés dans les pays en développement mais nous sommes toujours loin des performances atteintes par les pays de l’OCDE en matière d’efficacité énergétique et du chemin reste à faire en la matière”.

Pour leur part, les responsables allemands présents ont réitéré la disposition de leur pays à soutenir la transition énergétique tunisienne, mettant l’accent sur la nécessité de lever certains blocages procéduraux et administratifs.

Le Partenariat tuniso-allemand de l’Energie fait office de plateforme de dialogue de haut rang entre les gouvernements tunisien et allemand. Il soutient la Tunisie dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique énergétique nationale. Il a vu le jour en 2012 avec la signature d’une déclaration d’intention commune par les Ministères des Affaires Etrangères visant à établir une coopération dans le secteur de l’énergie.

L’objectif de ce Partenariat est d’accompagner la Tunisie dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique énergétique nationale en vue de garantir un approvisionnement énergétique durable, sûr et abordable, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables.