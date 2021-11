Trois entreprises industrielles tunisiennes participent au salon MarediModa qui se déroule du 9 au 11 novembre 2021 au Palais des Festivals de Cannes, en Côte d’Azur, et qui regroupe les industriels de la filière balnéaire.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le centre de promotion des exportations (Cepex) précise qu’il a ” inscrit ce salon dans son programme d’activités en conduisant la participation de trois entreprises industrielles tunisiennes à la plus célèbre session d’affaires pour les professionnels qui recherchent le prestige dans la mode de vêtements de la plage et des dessous”.

Et d’ajouter que le stand national tunisien “s’est distingué par la qualité des modèles exposés qui ont brillé par leur style on ne peut plus créatif et attiré la curiosité des visiteurs professionnels majoritairement européens pour s’enquérir des modalités de partenariat et des conditions de fabrication et de livraison vers l’un des plus grands marchés du monde en matière de maillots de bain et d’articles de la mode balnéaire”.

MarediModa se veut un événement multidimensionnel qui agrège à la fois des exposants de haut rang, des visiteurs triés sur le volet, une avant-première des tendances et des stratégies de marché. Ce rendez-vous Premium des professionnels de la mode balnéaire procure uniquement des services et des contacts qui alimentent des affaires solides.

Pendant trois jours, les participants pourront découvrir les nouvelles tendances du marché, les couleurs et les différents styles.

L’objectif des organisateurs est de proposer aux acheteurs des produits de haute qualité qui composeront leurs prochaines collections et dont la Tunisie ambitionne de se positionner en bonne place grâce non seulement à un savoir-faire attesté dans les métiers de la confection et la création, mais aussi à une position géographique privilégiée pour les donneurs d’ordre européen qui bonifie sa compétitivité.

Le salon offre aussi à ses visiteurs/exposants une plateforme originale d’ateliers et de conférences sur les tendances de demain et les nouveaux matériaux qui composeront nos vêtements.