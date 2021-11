Si vous avez une idée de projet qui peut faire avancer la vie de tous les jours, une startup créée il y a moins de trois ans, et que votre âge est compris entre 18 et 35 ans, ce qui suit peut vous rapporter gros. Grâce à TotalEnergies Marketing Tunisie. Alors osez, la récompense est peut-être au bout… de cette édition.

Après le succès des éditions 2016 et 2019, TotalEnergies renouvelle son « Challenge Startupper de l’Année » dans 32 pays du continent africain. Avec le slogan « Les idées ont besoin d’énergie pour grandir ! »

Pour la Tunisie, l’annonce a été faite lundi 8 novembre 2021 au DOT aux Berges du Lac 1 à Tunis en présence de chefs d’entreprise, de journalistes et, bien évidemment, des membres du jury.

A rappeler que lors de la précédente édition en Tunisie, TotalEnergies Marketing Tunisie avait récompensé trois jeunes créateurs/créatrices d’entreprise, en l’occurrence Mohamed Taghouti (Smart Irrigation), Haythem Dabbabi (Evocraft) et Dorra Kammoun (Insights Energy).

Au-delà de l’esprit entrepreneurial, cette 3e édition du Challenge Startupper de l’Année réaffirme la volonté de TotalEnergies de soutenir le développement socio-économique des pays dans lesquels la compagnie est implantée en Afrique. Ce concours contribue localement au renforcement du tissu social, à travers l’appui apporté aux entrepreneurs et entrepreneuses les plus innovants, dans la réalisation de leur projet.

Pour cette édition, le Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies soutiendra et récompensera de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses tunisiens âgés entre 18 et 35 ans, ayant : soit un projet de création d’entreprise, soit une startup de moins de trois ans, quel que soit le secteur d’activité ; autrement dit dans n’importe quel domaine qui peut contribuer au développement socioéconomique.

En Tunisie, un jury a déjà été constitué -et sera présidé d’un ancien jeune entrepreneur, en la personne de Badredine Ouali (VERMEG)-, et est composé d’experts, de personnes issues du monde des startups, de responsables d’entreprise d’acteurs locaux du Développement Durable et de responsables de TotalEnergies Marketing Tunisie.

Sa mission : sélectionner trois lauréats :

lauréat « meilleur projet de création d’entreprise » ;

lauréat « meilleure startup de moins de trois ans » ;

lauréate « meilleure entrepreneuse ».

A noter au passage que la lauréate « meilleure entrepreneuse » est une nouveauté pour cette 3e édition, dans le but affirmé, comme vous l’aurez deviné, d’encourager tout particulièrement l’entrepreneuriat féminin.

Chaque lauréat deviendra « Startupper de l’Année par TotalEnergies » et bénéficiera d’une dotation financière, d’un accompagnement personnalisé et d’une campagne médias pour donner de la visibilité à son projet.

Mais pour en arriver, les projets devront franchir les étapes de sélection composée de trois critères :

leur réponse aux enjeux du Développement Durable ;

leur caractère innovant ;

leur faisabilité et leur potentiel de développement.

À l’issue de la nomination des trois lauréats par pays, un jury international (de TotalEnergies) se réunira pour sélectionner les trois « Grands Gagnants / Gagnantes » pour le continent africain.

A rappeler d’ailleurs que les inscriptions sont déjà ouvertes depuis le 4 novembre 2021, et sont accessibles directement en ligne sur le site : http://startupper.totalenergies.com.

Les candidats auront alors jusqu’au 23 décembre 2021 pour remplir leur dossier de candidature.

Les chiffres et les faits saillants du Challenge Startupper de l’Année

1ère édition en 2016

34 pays sur le continent africain ont participé au Challenge Startupper de l’Année.

ont participé au Challenge Startupper de l’Année. 24 000 inscriptions ont été enregistrées sur le site Web pour 11 000 dossiers de candidature complets.

ont été enregistrées sur le site Web pour 102 lauréats ont été désignés dont 52 gagnants sur la catégorie « idée » et 50 gagnants sur la catégorie « entreprise créée ».

ont été désignés dont 52 gagnants sur la catégorie « idée » et 50 gagnants sur la catégorie « entreprise créée ». Les quatre Grands Gagnants Panafricains ont été invités une semaine à Paris pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur leur projet.

2ème édition en 2019

55 pays dans le monde

50 000 inscriptions ont été enregistrées sur le site Web pour 15 400 dossiers de candidature complets

ont été enregistrées sur le site Web pour complets dont 65% des dossiers provenaient du continent africain.

165 lauréats

Six Grands Gagnants nommés, dont trois Grands Gagnants africains.

Ces six Grands Gagnants ont été invités à Paris mi-mars 2019 pour une semaine d’accompagnement personnalisé.

Chaque pays participant a également désigné un label « coup de cœur féminin » pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin.

Ces 55 « coups de cœur féminin » (dont une Tunisienne) ont été invités à Paris une semaine en avril 2019.

————————

A propos de TotalEnergies Marketing Tunisie

Filiale de la compagnie TotalEnergies, TotalEnergies en Tunisie compte près de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et sur près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants et 50 centres QUARTZCMD. TotalEnergies en Tunisie a investi près de 100 millions de dinars sur les trois dernières années.

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi-énergies ̶ produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime ̶ afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone.

Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde.

Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre.

Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs et collaboratrices se mobilisent partout au plus près de l’ensemble de nos clients.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.