Un programme visant à promouvoir le tourisme saharien dans la région de Tozeur est en cours d’élaboration par le département du tourisme. Son objectif est de développer les produits touristiques de cette région du sud tunisien et d’inciter les touristes à y passe des séjours plus longs.

En visite à Tozeur, vendredi, 5 novembre 2021, le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine s’est informé des divers projets touristiques dans la région et appelé les promoteurs à adapter leur offre économique et touristiques aux spécificités de la région.

Il a souligné, selon le ministère du Tourisme, l’impératif de développer les circuits touristiques à Tozeur et d’y intégrer les villages artisanaux, les espaces et monuments culturels et les plus importants oasis, l’objectif étant de les rendre plus attractifs et d’impulser l’activité économique dans la région.