Le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, et le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Nourredine Taboubi, ont convenu, vendredi, de la nécessité de clore le dossier des négociations sociales dans les plus brefs des délais, et ce, dans l’objectif d’instaurer un climat social sain.

Lors d’une rencontre tenue, au siège de l’UTICA, les deux parties ont examiné les moyens à même d’améliorer le climat d’investissement national et étranger et de préserver la pérennité des entreprises et les postes d’emploi, indique un communiqué publié par l’UTICA.

Ils ont, également, souligné leur détermination à tout mettre en œuvre afin de surmonter les difficultés auxquelles est confrontée actuellement la Tunisie.

Mercredi dernier, une rencontre s’était tenue entre Taboubi et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, lors de laquelle ils ont affirmé que la conjoncture actuelle nécessite la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes.

Le Conseil des présidents des fédérations sectorielles nationales relevant de l’UTICA avait exprimé, mercredi dernier, son inquiétude face à la grève observée, le 28 octobre dernier, dans le secteur privé, à Sfax, soulignant que les augmentations salariales auront de lourdes répercussions sur l’économie nationale et entraîneront la faillite des entreprises et la perte d’emplois.