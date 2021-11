En partenariat avec l’Organisation tunisienne d’information des Consommateurs (OTIC) et le groupe suisse Masoda, AM Media Plus a annoncé, mercredi 3 novembre 2021, le lancement en Tunisie d’une nouvelle initiative destinée à encourager les acteurs économiques et sociaux à s’engager dans le mouvement de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et sensibiliser le grand public aux valeurs de l’esprit éco-responsable.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence plusieurs journalistes de la place et autres responsables d’entreprises.

Cette initiative porte sur l’attribution prochaine de deux prix nationaux, à savoir celui du « Meilleur produit engagé éco-responsable » et le second celui de la « Meilleure entreprise RSE ».

Ces prix seront attribués dans le cadre d’un concours qui débutera par un appel à candidatures, devant intéresser un maximum d’entreprises en Tunisie. Les gagnants seront sélectionnés par un algorithme informatique qui analysera l’ensemble des données et attribuera des points à chaque participant.

Ces deux prix ont été officiellement enregistrés et déposés et ont pour but de devenir des références en la matière en Tunisie.

Manel Arfa, directrice générale d’AM Media Plus, a expliqué, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 3 courant à Tunis, qu’il s’agit d’une démarche destinée à sensibiliser à la mise en place de stratégies RSE (social, environnement, gouvernance, transparence des activités financières) et encourager les entreprises qui acceptent de déployer des stratégies RSE à travers les phases que cela exige, à savoir l’audit et le diagnostic dans une première étape, l’élaboration d’un plan d’action en second lieu, avant l’obtention de l’accréditation RSE et la formation des équipes en la matière.

Elle a par ailleurs annoncé qu’avec le soutien d’OTIC, plusieurs actions seront engagées à Tunis, d’abord, et dans différentes régions du pays, par la suite, afin de sensibiliser les citoyens à la question de l’éco-responsabilité et notamment au gaspillage.

« Avec l’irruption de la Covid-19, le besoin est devenu vital pour les entreprises de se doter d’une stratégie de marketing sociétal et de responsabilité sociétale pour fidéliser leurs clients et partenaires et préserver leur image de marque », a-t-elle Mme Arfa.

Aujourd’hui, l’impact de l’être humain sur son environnement est devenu une réelle préoccupation quotidienne. Dans nos gestes, nos comportements mais aussi nos achats. L’opérateur économique, ou l’entreprise, s’est naturellement retrouvé dans une démarche sociétale et éco-citoyenne qui se doit de faire écho aux différents mouvements de protection des consommateurs et de l’environnement.

D’outil conçu au départ pour séduire le client et garantir la rentabilité des marques en devançant la concurrence, le marketing s’est mué en arme redoutable dans la défense de causes aussi nobles que l’Homme ou l’Environnement.

Le marketing sociétal se décline sous une multitude d’outils et de vecteurs qui permettront aux entreprises d’asseoir et de valoriser leur image citoyenne et responsable à travers des actions sociales ciblant les ressources humaines, le parrainage de jeunes (étudiants et diplômés) et de startups, des actions environnementales (maîtrise de l’énergie, diminution des émissions de CO2 et préservation des ressources naturelles), mais aussi achats responsables comme par exemple pour soutenir les petits producteurs dans les zones rurales et/ou défavorisées.

AM Media Plus disposera prochainement d’un bureau d’accréditation RSE en Tunisie qui aura la charge de représenter ses partenaires américains et suisses dans ce domaine à toute la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord).

A propos d’AM Media Plus

AM Media Plus est la première agence de Marketing Sociétal et RSE 100% tunisienne forte de ses experts nationaux et internationaux en communication, marketing et RSE s’adossant sur des process établis à l’échelle internationale en partenariat avec son partenaire suisse. Elle s’apprête à publier un magazine ainsi qu’un site web d’information 100/100 RSE.

Dans cette démarche, des cours de formation à la carte 100/100 RSE en entreprises/hôtels seront dispensés, en plus de séminaires de vulgarisation RSE animés par des experts nationaux et internationaux.