L’Institut supérieur des finances et de fiscalité de Sousse (ISFFS) et la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), ont signé un accord de partenariat, lundi 1er novembre 2021, lors de ” la Journée du jeune entrepreneur “, organisée à l’Institut.

L’accord stipule que les étudiants de l’ISFFS auront l’occasion de poursuivre des stages de formation à la BFPME et profiteront de l’accompagnement de la banque lors du lancement de leurs projets.

L’accord encourage également l’organisation d’événements scientifiques à intérêt commun entre les deux établissements, indique le chef de la succursale de la BFPME à Sousse, Mohamed Ragoubi.

A noter que l’ISFFS compte 1 610 étudiants inscrits dans les spécialités économie, finance et comptabilité, avec possibilité de poursuivre un cursus de master professionnel et de master de recherche.