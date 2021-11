La direction générale des forêts relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche prévoit la plantation, prochainement, de 2 millions d’arbres dans les zones les plus touchées par les incendies de l’été 2021, les zones vertes, les jardins et les parcs ainsi qu’au sein des établissements surtout scolaire et de santé.

Cette campagne participative touchera les quatre coins du pays en collaboration avec les composantes de la société civile et les organisations.

Le directeur général des forêts Fatine El Iich,a souligné, lors d’une conférence de presse tenue mardi au siège du ministère de l’Agriculture, que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de reboisement qui coïncide avec la célébration de la journée nationale de l’arbre, laquelle démarrera le 14 novembre 2021 et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mars 2022.

El ïich a affirmé que le département ministériel de l’agriculture fournira 2 millions de plants distribués gratuitement auprès des entreprises et des citoyens.

Pour toute personne désirant obtenir ces plants, elle peut présenter une demande au ministère de l’Agriculture ou aux commissariats régionaux de l’agriculture sachant que chaque citoyen a le droit de bénéficier de 20 plants au maximum, avec la possibilité de bénéficier d’un appui technique gratuitement par le département ministériel de l’agriculture.

Les surfaces forestières brûlées ont enregistré, jusqu’au 20 août 2021, une hausse de 322 % par rapport à la même période de l’année 2020, malgré la baisse du nombre des incendies de 25%, selon les statistiques publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) dans sa note de veille du mois de septembre 2021.

En effet, 274 incendies ont été recensés depuis le début de l’année jusqu’au 20 août 2021, soit une superficie de 9 158,2 hectares (ha) des forêts brûlées, contre 365 incendies (2 169 ha), au cours de la même période de 2020.

Ces superficies s’ajoutent à 1 4122 ha des forêts brûlées dans les zones militaires fermées (du 20 juin au 2 juillet 2021) sachant que les surfaces brûlées représentent au total 23 280 ha, soit 2,04% de la superficie totale des forêts en Tunisie.

L’ONAGRI explique ces incendies par la hausse des températures, phénomène qui devient de plus en plus fréquent avec les changements climatiques faisant savoir que les zones les plus affectées par les incendies de forêt en Tunisie sont essentiellement les gouvernorats de Kasserine (13 264 ha) et Jendouba (3 363 ha).