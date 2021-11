Selon le projet de LF 2022, les sociétés totalement exportatrices peuvent augmenter leur taux d’exportation, soit la part de leurs chiffres d’affaires à l’export. Il s’agit également de prolonger les délais fixés pour l’utilisation des finances mises a la disposition des entreprises et des fonds d’investissement à capital/développement.

Le projet stipule également la révision du régime fiscal et l’allègement de la pression fiscale sur les logements construits par les promoteurs immobiliers, outre l’amélioration du climat d’investissement et la création de nouveaux projets.

Afin de maîtriser le coût de certains produits et renforcer le pouvoir d’achat du consommateur, le projet suggère de supprimer les taxes douanières sur le granit, outre la TVA sur les opérations de stockage frigorifiques des produits agricoles.

Le projet propose la suppression de la valeur ajoutée sur les fils d’acier utilisés dans la fabrication de câbles d’acier destinés au secteur agricole et de la pêche, afin de maîtriser davantage le coût de production et de soutenir la compétitivité des entreprises de fabrication des équipements cités et utilisés dans ce secteur.

Concernant les Tunisiens résidents à l’étranger, cette première mouture propose de leur accorder le privilège d’enregistrement à l’impôt fixe de leurs acquisitions en devises étrangères convertibles pour les biens immobiliers destinés à l’exercice d’une activité économique et pour les terrains au lieu du système des pourcentages.