Le phénomène des violences conjugales subies par les femmes représente près de 75% des formes de violences à l’égard des femmes signalées sur la ligne verte 1899 au cours de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2021, selon la responsable des études et de la communication à l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard de la femme, Sonia Zekri.

Elle a souligné que le nombre total d’appels reçus par l’Observatoire concernant les violences faites aux femmes au cours de la même période s’élève à 1 154 appels sur un total de 5 878 appels (4 724 autres questions), estimant que la fréquence des violences contre les femmes a nettement augmenté sans parler des cas non déclarés pour des raisons multiples (ignorance des mécanismes d’écoute, du cadre juridique, volonté de protéger les agresseurs …).

Elle a ajouté que la violence au sein du couple est le résultat de facteurs opérant aux niveaux individuel, familial et communautaire, et au niveau de la société au sens large. Certains facteurs sont associés à l’auteur des violences et d’autres à la victime, a-t-elle dit, mettant l’accent sur la nécessité d’activer les lois pour éliminer le phénomène de l’impunité et changer les mentalités, notant l’existence de moyens de dissuasion et de sensibilisation, mais les femmes et les hommes contribuent à la croissance du phénomène de la violence.

L’Observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes a publié un communiqué dénonçant la montée des violences faites aux femmes, exprimant sa préoccupation face à l’augmentation quantitative et qualitative des violences conjugales.

Il a appelé toutes les parties impliquées dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes à respecter leurs engagements conformément aux dispositions de la Loi organique n°2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

L’observatoire compte, selon le texte du communiqué, sur la volonté politique de placer la lutte contre les violences faites aux femmes au cœur de ses priorités.