Le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Mohamed Rekik a souligné, vendredi, l’impératif d’appliquer la loi et de responsabiliser tous les acteurs de l’administration, en cas d’infraction ou abus signalés, et ce, lors d’une visite effectuée à la Direction Régionale des Domaines de l’Etat de Tunis.

Il a appelé, également, lors d’une réunion avec les fonctionnaires, à améliorer la relation entre l’administration et les citoyens, et à veiller à leur accorder les prestations demandées en toute transparence et dans des délais raisonnables.

Rekik a fait savoir, en outre, que la nouvelle stratégie de travail sera basée essentiellement sur l’approche participe, étant donné que les solutions ne peuvent passer qu’à travers les directions régionales vers la centrale pour les mettre à exécution.

Par ailleurs, le ministre a saisi cette occasion pour saluer les efforts déployés par les employés de la direction régionale de Tunis, les appelant à œuvrer à relever les défis futurs, en particulier la sauvegarde des biens publics et privés, les soins nécessaires à accorder aux contrats établis et autres opérations foncières.

Il les a appelés, aussi, à faire face aux actes de spoliation touchant les biens domaniaux, et à améliorer les recettes dans le but d’alimenter les caisses de l’Etat.