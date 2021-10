150 projets pour femmes dans le secteur agricole sont en cours dans le cadre du nouveau projet “Raidette” afin de booster l’initiative économique féminine; projet qui va entrer en vigueur à partir de l’année 2022, selon une convention de partenariat conclu entre le ministère de la Femme et la Banque nationale agricole (BNA) en août 2021. C’est ce qu’a indiqué Amel Belhaj Moussa, la nouvelle ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors.

Alors qu’elle s’exprimait lors d’un atelier de travail consacré à l’échange des bonnes pratiques sur le rôle de la femme en milieu rural dans le développement de l’agriculture familiale, Moussa a souligné que les projets portent sur de nouvelles créations ou un plan d’extension, une récupération de projet familial ou encore la promotion des femmes agricultrices touchées par la pandémie covid-19.

Un financement est prévu de près de 80% du coût de ces projets dont la valeur varie entre 100 000 et 300 000 dinars avec une durée de remboursement d’environ 12 ans.

Dans le cadre de la réalisation du plan d’action national pour l’autonomisation économique de la femme et la femme rurale dans les zones rurales pour l’année 2017/2020, le ministère de la Femme a financé la création de 500 projets pour femmes, notamment dans le secteur agricole et de la transformation des produits agricoles et de l’artisanat, ainsi que le financement de création des groupements pour femmes dans le cadre de projet social économique et solidaire, a encore ajouté Moussa.