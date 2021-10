Projet GreenBuilding : Signature d’un contrat d’assistance technique et d’accompagnement pour la mise en place des actions d’efficacité énergétique pour l’Institut Mohamed Kassab d’Orthopédie.

Dans le cadre du projet GreenBuilding, la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cedria, en sa qualité de partenaire de ce projet responsable du groupe de travail WP5 (Networking/Transferring), le Bureau d’études ASSELEC et l’Institut Mohamed Kassab d’Orthopédie ont dernièrement signé un contrat d’assistance technique et d’accompagnement pour la mise en place des actions d’efficacité énergétique afin de réduire la consommation énergétique de l’Institut.

Le projet GreenBuilding, acronyme de «Réduire la consommation d’énergie des bâtiments écologiques en respectant les utilisations actuelles et les besoins du public», est un projet de coopération transfrontalière financé par l’Union européenne dans le cadre du programme IEV CTF MED qui réunit 5 pays méditerranéens, à savoir la Grèce, l’Espagne, le Liban, la Tunisie et la Jordanie, et ce à travers 7 partenaires autour des thématiques de la protection de l’environnement et de l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets.

Le budget total de ce projet est de l’ordre de 2,2 millions d’euros, la contribution de la Tunisie s’élevant à 453 000 euros ; la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cedria contribue au budget de ce projet par un cofinancement de 10%.

Ce projet soutient la rénovation énergétique de 3 bâtiments publics, en l’occurrence l’Institut Mohamed-Kassab d’Orthopédie en Tunisie, le bâtiment d’administration de la préfecture de la Laconie en Grèce et le bâtiment principal de la municipalité d’Ibrid en Jordanie, à travers des mesures d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique ; l’efficacité de la rénovation énergétique étant surveillée à l’aide des appareils de mesure de l’énergie.

Le projet GreenBuilding cherche à améliorer et à promouvoir une utilisation écologique des bâtiments publics en respectant leur utilisation traditionnelle et leur rôle social dans la communauté tout en identifiant des approches rentables pour la rénovation et l’utilisation de l’énergie afin de renforcer les processus d’apprentissage qui assurent une transition durable vers une économie à faible émission de carbone.

La mise au vert du bâtiment de l’Institut Mohamed Kassab d’Orthopédie engendrera une économie de consommation d’énergie estimée à 236 Tep/an. Une évaluation des économies réelles réalisées sera effectuée à l’achèvement de la mission d’assistance technique.

Le contrat, signé le 6 septembre 2021, permettra l’élaboration d’un planning de réalisation des actions d’efficacité énergétique déjà identifiées par une étude réalisée au préalable dans le cadre de ce projet ainsi que la définition des spécifications techniques des équipements et des besoins spécifiques de conception.

Ce contrat fournira l’assistance nécessaire pour le lancement des consultations, le dépouillement et le choix technique des fournisseurs d’équipements et des prestataires de services.

Ce contrat prévoit aussi le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions.

A travers le projet GreenBuilding, la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cedria, en collaboration avec ses partenaires associés, vise particulièrement le transfert de savoir-faire technique ainsi que le renforcement des capacités des institutions publiques à planifier et mettre en œuvre des politiques énergétiques durables par l‘identification des approches de rénovation énergétique efficaces.