Le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi, a reçu, vendredi, au siège du département le directeur général de la Société des services nationaux et des résidences, Issam Hammami.

L’entretien a permis d’examiner les perspectives de coopération et de partenariat entre le ministère et la Société des services nationaux et des résidences concernant l’organisation de la saison du pèlerinage, indique un communiqué du département des Affaires religieuses.

Le ministre a recommandé, dans ce sens, de renforcer la coordination entre toutes les parties intervenantes dans l’organisation du Hajj en vue d’en garantir la réussite.

Des cadres de la direction générale du Hajj et de la Omra et de la Société des services nationaux et des résidences ont participé à cette rencontre.

Le ministère des Affaires religieuses avait annoncé mercredi 13 octobre que les inscriptions à la saison du pèlerinage de l’an 1443 de l’hégire/2022, seront ouvertes à partir du 20 octobre 2021 jusqu’au dimanche 21 novembre 2021, en attendant les décisions de l’Arabie Saoudite, au sujet de la prochaine saison du Hajj.