La Banque Nationale Agricole – BNA -, a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2021.

– L’encours des créances sur la clientèle, net de provisions et agios réservés, a

atteint 12.700 millions de dinars au 30.09.2021 contre 11.975 millions de dinars au 30.09.2020, enregistrant ainsi une augmentation de 6,1%.

– Les dépôts de la clientèle ont enregistré, entre Septembre 2020 et Septembre 2021 une augmentation de 1.108 millions de dinars, soit une croissance de 12,5%.

– Les produits d’exploitation bancaire ont atteint 1.098 millions de dinars au

30.09.2021 contre 984 millions de dinars au 30.09.2020, enregistrant une augmentation de 114 millions de dinars, soit un taux de progression de 11,6%.

– Les charges d’exploitation bancaire, par contre, ont enregistré une diminution de 10 millions de dinars, passant de 527 millions de dinars au 30.09.2020 à 517 millions de dinars au 30.09.2021, soit un taux de régression de 1,8%.

– Le produit net bancaire s’est établi à 580 millions de dinars au 30.09.2021

contre 457 millions de dinars au 30.09.2020, enregistrant ainsi une augmentation de 27%.

– Le montant total des charges opératoires a augmenté de 22,5% entre Septembre 2020 et Septembre 2021 passant de 215 millions de dinars au 30.09.2020 à 263 millions de dinars au 30.09.2021.

Cette augmentation est due principalement à l’augmentation salariale et la révision de l’indemnité de départ à la retraite (IDR) qui a été portée de six à douze mois de salaire, et ce en vertu de l’accord signé entre l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers (APTBEF) et la Fédération Générale des Banques et des Établissements Financiers relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) en date du 26 juillet 2021.