Le film Tunisien ” Papillon d’or ” de Abdelhamid Bouchnak est choisi pour représenter la Tunisie pour la course à l’Oscar du meilleur film international lors de La 94ème cérémonie des Oscars de 2022, informe le Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI) sur sa page facebook.

Le film ” Papillon d’or ” a été sélectionné par une commission organisée sous l’égide du centre national du cinéma et de l’image, qui s’est réunie le 12 Octobre 2021, présidée par le directeur général du CNCI M.Slim Dargachi et composée des membres suivants :

Jalila Baccar,

Ridha Behi,

Taoufik Jbali,

Khmaies Khayati,

Hbib Belhedi,

Hbib Attia,

Tarek Ben Chaaben,

La shortlist des Oscars sera annoncée le 8 Février 2022 et le vote final sera le 22 mars 2022. La 94ème cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 27 mars 2022 au Dolby Theater du Hollywood & Highland Center à Hollywood et sera retransmise en direct sur plus de 200 territoires à travers le monde. Ce prix avait été attribué en 2021 au film “Drunk” du réalisateur Danois Thomas Vinterberg.