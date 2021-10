Une importante délégation tunisienne se rend à Lyon, en France pour prendre part, du 12 au 15 octobre 2021, au Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement “Pollutec”, qui se déroule au Parc des expositions, Eurexpo.

La délégation tunisienne est composée notamment, de hauts cadres représentant les principales institutions de l’Etat actives dans le domaine de l’environnement et du développement durable à l’instar de la STEG et ses filiales internationales, l’ANME, la SONEDE, l’ONAS, l’APAL, l’ANGED, le CITET. Ses membres sont appelés à présenter, à ce grand rendez-vous des services de l’environnement, le savoir-faire tunisien dans tous les domaines lié à la lutte contre la pollution, la préservation des ressources naturelles et la promotion des énergies renouvelables.

Il s’agit également de célébrer la Tunisie en tant qu’invitée d’honneur de cette nouvelle édition de “Pollutec”.

Outre le pavillon officiel dédiées aux institutions tunisiennes précitées, un stand de 70 m2 est consacré au secteur privé sera aménagé et chapeauté par le CEPEX en collaboration avec la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI).

A cet égard 12 entreprises tunisiennes dont 6 start-ups, seront présentes a ce stand labellisé ” Tunisia, Green Business “.

Selon ses organisateurs, le salon “Pollutec” attire en moyenne 2 200 exposants et plus de 70 000 visiteurs professionnels de 128 pays. Il offre une surface d’exposition de 100 000 m².