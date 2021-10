La phase d’homologation des produits participant au Concours tunisien des produits du terroir est terminée. La Cité des sciences de Tunis accueille, à partir du mardi 5 octobre, les différentes phases du cérémonial du Concours à savoir :

Les séances de dégustation qui auront lieu du 05 au 07 octobre courant,

La remise des médailles, le 14 octobre.

du 15 au 17 octobre, ouverture des portes du marché des produits du terroir.

Ce Concours est organisé par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles APIA sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et avec l’appui du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

Lancées au mois de mai dernier, les candidatures à la participation au 3ème Concours tunisien des produits du terroir viennent de livrer leur verdict avec un bilan on ne peut plus flatteur. Mieux encore, l’engouement a été si impressionnant que le nombre de produits homologués a atteint des chiffres historiques.

Quatre ans après une 1ère édition qui a vu la participation de 112 producteurs et 236 produits, cette 3ème session du Concours a vu le nombre de candidats se quadrupler avec 964 produits inscrits, dont 794 ont été homologués pour la course aux médailles.

La palme revient aux gouvernorats de Nabeul et Sousse qui, à eux seuls, ont réuni le quart des participants avec, respectivement 111 et 82 produits en lice, soit 14 et 10% du total des concurrents. Cette flambée de candidatures a concerné l’ensemble des cinq catégories en lice. Ainsi, 61 produits ont été homologués dans la catégorie « Olives et Huiles d’olive », 357 dans celle des « Fruits et Plantes aromatiques », 94 dans « Produits d’origine animale », 193 en « Légumes » et 88 « Produits à base céréales ».

Des chiffres impressionnants qui dénotent du prestige que revêt désormais cet événement chez les producteurs et dont la Tunisie a su en faire un modèle à suivre avec, notamment, la présence de délégations de six pays, en juin 2019, à l’occasion de la 2ème du Concours. À savoir, l’Afrique du Sud, le Ghana, l’Egypte, la Serbie, la Géorgie et l’Ukraine, tous venus s’inspirer de l’expérience tunisienne.

À signaler que ce Concours est organisé par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles APIA sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et avec l’appui du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

Cette page d’homologation des produits tournée, la Cité des sciences de Tunis accueillera, comme à l’accoutumée, les différentes phases du cérémonial du Concours tunisien des produits du terroir.

À commencer par les séances de dégustation qui auront lieu du 05 au 07 octobre courant, suivies dans la foulée par l’apothéose de la remise des médailles, le 14 octobre. Et, dès le lendemain, les visiteurs pourront à leur tour se délecter des saveurs incomparables de nos produits du terroir en faisant leurs emplettes sur place lorsque le marché ouvrira ses portes du 15 au 17 octobre.