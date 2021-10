Du 2 au 24 octobre 2021, le ministère des Affaires locales et de l’Environnement et l’Instance de prospective et d’accompagnement du processus de décentralisation organisent une caravane itinérante dans chacune des quatre grandes régions de la Tunisie.

Pendant trois semaines et en respectant les règles de lutte contre la Covid-19, un stand animé proposera aux Tunisiennes et Tunisiens de tester leurs connaissances sur le sujet de la décentralisation et de gagner des lots mis en jeu.

Une centaine de questions sous format QCM ont été préparées pour que les clients des marchés jouent et développent leur savoir sur les diverses manières de participer à la gestion de leur commune ; “ce qu’ils/elles sont en droit d’attendre de leur conseil municipal”, ou encore “en quoi la réforme de décentralisation va améliorer leur vie au quotidien”.

Sur chaque stand animé, un médiateur de l’association Bawsala viendra à la rencontre des citoyens afin d’échanger et d’apporter des réponses à toutes les interrogations légitimes : qui est responsable de la récolte et du traitement des déchets ? D’où provient le budget de ma commune ? Dans quel type de domaine le conseil municipal peut-il prendre des décisions ? Doit-il/peut-il demander directement leurs avis aux habitants ? Comment puis-je exprimer mon avis et mes besoins ? La mairie peut-elle aider au développement économique local ?…

Pendant cette période, des radios locales relaieront régulièrement le jeu sur leurs antennes ainsi que des capsules audio-vidéo du slameur Hatem Karoui : la décentralisation : Pourquoi ? C’est quoi ? C’est quand ?

Pour la caravane qui sillonnera près de 70 communes, 20 000 personnes sont attendues.