Le tourisme mondial réaffirme sa volonté de faire du secteur un pilier de la croissance inclusive. Lors des célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2021 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, des dirigeants politiques et des chefs d’entreprise se sont unis autour d’un message commun de solidarité et de détermination à “ne laisser personne de côté” alors que le tourisme redémarre et se développe à nouveau.

Le Premier ministre, Patrick Achi, et le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, ont accueilli les délégués internationaux, en soulignant le fort soutien de la Côte d’Ivoire au tourisme et aux ministres du Tourisme de 12 pays, marquant ainsi la plus grande participation ministérielle pour une célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme.

La journée a été suivie par 1 500 participants, dont des représentants d’organisations internationales et du secteur privé.

“Montrer le visage humain du tourisme”

Le Premier ministre a déclaré : « la Côte d’Ivoire est fière d’accueillir une Journée mondiale du tourisme pas comme les autres. Il est important que nous redéfinissions le tourisme afin que le secteur réponde aux espoirs et aux attentes de la population. Le tourisme est un secteur clé pour la croissance et le développement de la Côte d’Ivoire. Et la bonne voie pour la Côte d’Ivoire est aussi la bonne voie pour l’Afrique dans son ensemble, en utilisant le tourisme comme un moteur pour stimuler nos économies et créer des emplois pour les femmes et les jeunes ».

Pour sa part, la ministre du Tourisme, Siandou Fofana, dira que « la Journée mondiale du tourisme 2021 a montré le visage humain du tourisme », en soulignant « la capacité unique du secteur à mener la reprise après les impacts de la pandémie, en Afrique et dans le monde ».

Innovation, investissement et inclusion

Les ministres et les autres participants ont réfléchi à l’engagement de favoriser une croissance inclusive. L’importance de l’innovation, des investissements ciblés et du renforcement des partenariats public-privé a été soulignée. Les intervenants ont également souligné la nécessité d’élaborer des politiques inclusives alors que le tourisme revient lentement et se tourne vers l’avenir.

En ouvrant la journée, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné « l’engagement du secteur en faveur d’une croissance inclusive, afin que la reprise du tourisme apporte de l’espoir à millions de personnes dans le monde et garantisse que tous ceux qui ont un intérêt dans le tourisme aient également leur mot à dire sur son avenir ».

Un avenir construit autour de valeurs communes

En plus de reconnaître les défis du présent, la Journée mondiale du tourisme s’est également tournée vers l’avenir. À Abidjan, “L’avenir de l’Afrique“ a mis l’accent sur le potentiel de la jeunesse du continent ainsi que sur ses innovateurs et ses entrepreneurs.

Dans le contexte de la Journée mondiale du tourisme, l’OMT a signé deux mémorandums d’accord, qui témoignent de l’étendue de la portée et de la pertinence du tourisme.

La Fondation Didier Drogba, présidée par l’un des athlètes les plus reconnus et les plus célèbres d’Afrique, a accepté de s’engager activement en faveur des objectifs et des valeurs de l’OMT, et surtout à offrir des opportunités à la jeunesse africaine et aux personnes vivant dans les communautés rurales.

Soulignant l’importance du tourisme en tant que moteur d’opportunités pour le continent, la chaîne de télévision nigériane Channels TV est devenue un nouveau partenaire média de l’OMT et intégrera désormais activement le thème du tourisme pour le développement dans ses engagements éditoriaux.

En outre, soulignant également le leadership de l’OMT dans l’unification de l’ensemble du secteur du tourisme, ses membres affiliés se sont également réunis à Abidjan, rassemblant des entreprises africaines, ainsi que des dirigeants de la société civile, des universitaires et des organisations de gestion des destinations. Cette réunion parallèle a permis de présenter les avantages de faire partie du réseau mondial des membres affiliés ainsi que le soutien technique et les possibilités de mise en réseau qu’offre la participation aux travaux de l’OMT.