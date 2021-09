Les travaux de renforcement de la route régionale numéro 117 re liant Zarzis à Djerba, sur 7 KM, se poursuivent à travers la construction d’un deuxième pont de 1,6 m et la réalisation de deux ouvertures au niveau de Lac Boughrara, selon le directeur régional de l’équipement Ahmed Ezzeddine.

Ces travaux, qui ont atteint un taux de réalisation de 70% devraient prendre fin durant le premier semestre 2023, d’après Samir Ouerghmi, chef de services des études et des travaux à direction régionale de l’équipement à Médenine.

Ce projet, qui compte parmi les grands projets d’infrastructure dans la région, est réalisé grâce à des compétences tunisiennes. Il permettra à son achèvement de doubler de la route romaine en portant sa largeur de 11 m à 24 m de manière à assurer une meilleure fluidité de la circulation et réduire les accidents ainsi que et la réalisation de deux nouvelles ouvertures la première est du coté de Zarzis et l’autre du côté de l’île de Djerba en vue de raviver le lac.