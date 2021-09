Les quantités exportées en d’août 2021 se sont accrues de 7,3% par rapport au mois de juillet 2021, contre une quasi-stagnation enregistrée pour les importations en quantité (+ 0,2%). C’est ce qu’indique l’Institut national de la statistique (INS) dans son bulletin mensuel publié jeudi 23 septembre 2021.

Cette évolution mensuelle des quantités exportées a permis une amélioration du taux de couverture de 5,2 points, lequel s’établit à 79,7%.

Au niveau tarifaire, les prix à l’exportation ont augmenté de 1,4%, alors que ceux des produits importés ont grimpé de 3,4%.

L’INS explique la stagnation des quantités importées au mois d’août 2021 essentiellement par la conjonction d’une augmentation des quantités achetées, en produits énergétiques (+101,6%) et de la contraction du volume des importations de produits alimentaires (-44,7%).

Hors énergie, le volume des exportations augmente de 10,1%, contre une baisse de 8,7% en volume des importations.

Par ailleurs, les prix hors produits énergétiques ont enregistré une progression à l’export de 1,4% et une hausse de 4,5% à l’import, ce qui a entraîné une baisse des termes de l’échange hors énergie de 2,9 points pour se situer à 93%.

La hausse des quantités exportées est tirée principalement par une augmentation du volume des exportations dans les secteurs des industries mécaniques et électriques (+15,1%), et du textile/habillement et cuirs (+7,7%), ainsi que des industries manufacturières diverses (+8,5%).

En revanche, une forte baisse est enregistrée dans le volume des exportations dans le secteur de l’énergie et lubrifiants (-19,6%), ainsi que ceux des mines (-3,6%) et de l’agriculture et des industries agroalimentaire (-4,4%).

En outre, le volume des importations en biens de consommation et d’équipement ont régressé respectivement de 8,8% et 8,3%. Cependant, l’approvisionnement en matières premières et demi-produits a progressé de 3,6%