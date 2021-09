Tunisie Telecom fait gagner du temps et de l’argent à ses clients !

Toujours dans l’objectif de faciliter l’accès aux besoins de ses clients, Tunisie Telecom met à leur disposition des moyens sécurisés et simples d’accès grâce notamment à la digitalisation de ses points de contact.

Un client Tunisie Telecom bénéficie aujourd’hui d’une panoplie de services qui lui permet de gérer facilement sa ligne fixe, mobile ou Internet à distance.

1. Services de recharge avec Promotion exclusive aux abonnés de Tunisie Telecom : tous les services de Tunisie Telecom sont disponibles en ligne instantanément via l’application « My TT » (disponible sur App Store, Google Play ou Huawei AppGallery) ou le portail www.tunisietelecom.tn avec une réduction exceptionnelle de 10% pour les opérations suivantes : activation de forfaits internet et recharge desolde mobile.

2. Services paiement en ligne : Tunisie Telecom donne aussi la possibilité à ses abonnés de payer leurs factures en ligne via l’appli « My TT » ou sur le portail TT www.tunisietelecom.tnavec une réduction de 10% (les factures en cours non payées ne sont pas soumises à une suspension jusqu’à nouvel ordre pour permettre à tous ses clients de régler leurs factures en bénéficiant de ce privilège).

Tunisie Telecom tient à simplifier l’interaction, à récompenser ses fidèles clients, et œuvre à améliorer la qualité de ses prestations par l’adoption de la digitalisation de ses procédures qui permettent un double gain : de temps et d’argent.