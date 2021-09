Le ministère des Affaires sociales a appelé les personnes informée par sms de la plateforme Amen Social de l’acceptation de leur demande de bénéficier de l’aide exceptionnelle d’un montant de 300 d, de retirer cette aide circonstancielle dès samedi 18 septembre 2021 à partir de midi.

Le ministère précise dans un communiqué publié vendredi 17 septembre que les bénéficiaires de cette aide peuvent retirer ce montant à partir de n’importe quel distributeur automatique bancaire ou postal de billets portant la marque jaune “1021” après l’ouverture d’un compte virtuel sur un téléphone personnel et l’introduction du code étoile 1021 étoile suivi du numéro de la carte d’identité nationale et Diez.

Le ministère des Affaires sociales poursuivra le suivi des inscriptions sur la plateforme amen.social.tn jusqu’au 24 septembre 2021 et les aides seront versées à leurs bénéficiaires au fur et à mesure après vérifications et recoupements, ajoute le même communiqué.