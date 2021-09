Selon les déclarations du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, environ 1,5 million de familles ont déjà reçu une aide exceptionnelle de 300 dinars, et 200 000 autres dossiers sont actuellement en cours d’étude.

Alors qu’il assistait au démarrage de la nouvelle année scolaire au Centre d’éducation spécialisée d’aide aux insuffisants mentaux à Menzel Bouzalfa (gouvernorat de Nabeul), jeudi 16 septembre, Trabelsi a indiqué qu’à partir de samedi 18 courant à midi, 75 000 autres familles recevront cette aide exceptionnelle.

Il a, par ailleurs, signalé qu’un budget de plus de 20 millions de dinars a été réservé aux aides permanentes dédiées aux familles nécessiteuses à raison de 50 dinars par élève et 120 dinars pour chaque étudiant, outre la gratuité du transport pour 350 000 élèves et 20 000 étudiants.

Selon Trabelsi, le ministère a également réservé un budget de près de 6 millions de dinars pour des aides diverses qui sont distribuées par l’Union tunisienne de solidarité sociale à l’occasion de la rentrée scolaire.